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曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

記者張心／紐約報導
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

左宗棠雞、宮保雞丁、西蘭花牛肉早已成為古早年代的象徵，不知何時，新派中餐廳如雨後春筍般在紐約盛開，刷新著本地各族裔食客對於中國菜的傳統印象。舒適而時尚的環境、新鮮而美味的口感、快捷而便利的訂位，使近兩年熬過疫情衝擊，成功駐紮世界美食之都曼哈頓的新派中餐廳們，為紐約客培植著一項全新的認知——吃中餐也可以很時尚。

胡桃里(Hutaoli) 新式酒館 充滿鄉情

對於疫情期間難以回到中國的留學生，胡桃里音樂酒館成為了他們回憶故鄉都市生活的所在。駐唱歌手、現場DJ、搖晃的光影、道地的菜品，讓推門而入的人們不禁恍惚，這究竟是回到來北京後海，還是雲南麗江？

胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagr...
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

成立於2014年的胡桃里品牌，一經推出成為中國新概念夜宵品牌，之後在不到十年的光景內，出海開遍了各大國際都市，包括巴黎、倫敦、米蘭、雪梨、多倫多，直至2021年進駐紐約。這個將音樂、文藝、川菜、酒吧融於一體的全新模式餐廳，為海外中國千禧年代創造了一個，比酒吧更具人情風味的歸國團聚港灣。

★地址：曼哈頓西33街42號, NY 10001。

胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagr...
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagr...
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（記者張心／攝影）
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（記者張心／攝影）

浙里(CheLi) 江浙美食 震撼老外

作為紐約時報(New York Times)評選的「本年度紐約市十佳新餐廳及十大菜餚」中唯一上榜的中餐廳，入駐紐約剛一年有餘便在曼哈頓東村和法拉盛擁有兩家分店的浙里，已成為一位難求的新派中餐廳代表。

浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）
浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）

浙里的傳統江浙點心匠心獨具。（記者張心／攝影）
浙里的傳統江浙點心匠心獨具。（記者張心／攝影）

主打江南古典風格、提供江浙特色美食的浙里，沒有因為美國本地食客的刻板印象而改變傳統江浙菜的作法，堅持以紹興酒和特色中式香料烹製各類食材，「各種佐料恰到好處地提味，而又不蓋過食材本身的味道。」收穫了以知名美食名家維爾士(Pete Wells)為代表的各族裔食客的歡迎。

★地址：曼哈頓東村的聖馬克廣場(St. Marks Place)19號, NY 10003；皇后區法拉盛39大道133-42號STE 102, NY 11354。

浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）
浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）

浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）
浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）

浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）
浙里成為紐約一位難求的新派中餐廳代表。（取自浙里Instagram）

葫蘆(uluh) 創意中餐 玩味吸睛

你是否見過會燃燒的米飯？那不妨來葫蘆大開眼界。從北京烤鴨、到粵式點心、再到上海湯圓、四川乾鍋和新加坡海鮮，囊括亞洲各國特色餐飲的葫蘆，以全新的現代視角切入經典食材，讓哪怕是住在紐約的各地中國移民，也會驚呼「原來中餐還可以這麼做？」

葫蘆燃燒的米飯成為社交網絡「網紅」單品。（取自葫蘆Instagram）
葫蘆燃燒的米飯成為社交網絡「網紅」單品。（取自葫蘆Instagram）

葫蘆囊括亞洲特色菜品，圖為五彩小籠包和四川料理。（取自葫蘆Instagram）
葫蘆囊括亞洲特色菜品，圖為五彩小籠包和四川料理。（取自葫蘆Instagram）

黑松露小籠包、黃糖烤鴨、湖南鹵粉、鮑魚撈飯，搭配一壺正宗的普洱清茶，餐後來幾枚做工精美的荷花酥、天鵝酥等顏值傳統中式點心，葫蘆極具創意的菜品樣式，已成為Instagram等社交網絡的「網紅」單品。

★地址：曼哈頓二大道152A, NY 10003。

葫蘆的創意半月甜點，融合中西合璧作法。（記者張心／攝影）
葫蘆的創意半月甜點，融合中西合璧作法。（記者張心／攝影）

葫蘆的創意荷花酥甜點。（取自葫蘆Instagram）
葫蘆的創意荷花酥甜點。（取自葫蘆Instagram）

葫蘆的創意橘子甜點。（取自葫蘆Instagram）
葫蘆的創意橘子甜點。（取自葫蘆Instagram）

麻辣月(Spicy Moon) 素食川菜 無肉也歡

誰說中餐很難做成素食，麻辣月亦葷亦素的廚藝讓人難辨真假。對於素食主義者來說，麻辣月的存在打破了無法吃以葷食為主的四川菜的限制。紅燒、爆炒、水煮、醋溜等各式口感，到豬肉、雞肉、牛肉、魚肉等各種仿肉，口味與食材的DIY選擇，讓素食主義者可以隨意選擇自己熱愛的四川料理。

麻辣月亦葷亦素的廚藝讓人難辨真假。（取自麻辣月Instagram）
麻辣月亦葷亦素的廚藝讓人難辨真假。（取自麻辣月Instagram）

麻辣月亦葷亦素的廚藝讓人難辨真假。（取自麻辣月Instagram）
麻辣月亦葷亦素的廚藝讓人難辨真假。（取自麻辣月Instagram）

擁有西村和東村兩家分店的麻辣月，讓人沒有預料到的是，來訪的食客主要為其他族裔，使人不禁感嘆，新派的素食中餐也成為了西方社會的新潮追求。

★地址：曼哈頓東6街328號, NY 10003；曼哈頓西3街68號, NY 10012。

素食川菜麻辣月備受各族裔食客追捧。（取自麻辣月Instagram）
素食川菜麻辣月備受各族裔食客追捧。（取自麻辣月Instagram）

麻辣月亦葷亦素的廚藝讓人難辨真假。（取自麻辣月Instagram）
麻辣月亦葷亦素的廚藝讓人難辨真假。（取自麻辣月Instagram）

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