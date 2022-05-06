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周末好去處／慶祝母親節 森林公園免費音樂會

記者張心／紐約報導

森林公園母親節音樂會

為慶祝一年一度的母親節，紐約音樂家們訂於8日下午1時30分至3時30分，在周圍居民眾多、風景綺麗優美的皇后區森林公園(Forest Park)，舉辦母親節免費音樂會。蘇丹音樂家阿薩拉(Alsarah)和努巴童(Nubatones)、美國當代音樂組合維拉羅伯斯兄弟(The Villalobos Brothers)，將以靈魂爵士樂搭配古典音樂和現場民眾，一同歌頌母愛之偉大。詳情請上網頁：https://rb.gy/2anjbt

世博會亞裔禮物展

亞太裔傳統月來臨，紐約市公園局將舉辦系列活動同亞裔居民一同慶祝。8日(周日)上午10時至11時30分，皇后區的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadow Park)中心地帶的巨型地球儀(Unisphere)前，市公園局會舉辦1964年世界博覽會(1964 World's Fair)亞洲國家展覽會，通過步行遊覽的方式，由講解員免費展示那些今日仍舊在可樂娜公園中的亞洲禮物。詳情請上網頁：https://rb.gy/yohsng

展望公園兒童自然探險日

布碌崙(布魯克林)「展望公園聯盟」(Prospect Park Alliance)訂於7日(周六)上午10時至下午1時，舉辦兒童自然免費探險活動，由上午10時至中午12時的「發現行囊」、上午11時至中午12時的「動物見面會」和中午12時至下午1時的「自然小幫手」三個部分組成。孩子們將免費使用工具來探索自然奧秘，並在科學家的陪伴下參觀不同的動物，甚至是幫忙清理湖岸、拾撿垃圾等，使環保理念從小培養。詳情請上網頁：https://rb.gy/yohsng

首屆紐約藝術周開幕

超過350個藝術畫廊、四大主題博覽會、20個拍賣行的首屆「紐約藝術周」(New York Art Week)將於本周拉開序幕。從即日起持續至12日的藝術周，將在7日和8日雲集最多的展覽活動，包括未來博覽會、獨立藝術展、攝影作品展等，力求展示紐約本地和國際舞台的最好的當代藝術作品。詳情請上網頁：https://rb.gy/necg5n

母親節 亞裔 皇后區

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