奶酒帶你玩／夏日去公園看免費演出嘍~

取自官網：bryantpark.org/

「夏日舞台」6月回歸,紐約市13個公園將會陸續推出90場音樂會。主要舉辦地：中央公園 、Marcus Garvey Park、Flushing Meadows Corona Park、Crotona Park、Corporal Thompson Park。活動將於6/11，在中央公園開幕。爵士鋼琴家Herbie Hancock登台獻藝。國際樂隊也會參加演出：英國爵士樂 組合Sons of Kemet等。節目還包括：巴西的狂歡節歌舞、澳大利亞音樂節、拉丁音樂節等。除了音樂表演，還會有紀錄片上映。

「布萊恩公園野餐表演」Bryant Park Picnic Performances，將於5月至9月舉行。包括音樂、戲劇、舞蹈。第一場活動於5/27開始，將演出「塞維利亞的理髮師」、6月「同志驕傲」音樂會、8月「茶花女」(La Traviata)。6月也有密集的舞蹈表演，會有很多爵士樂表演。八度獲葛萊美獎(Grammy)提名，拉丁爵士傳奇人物Bobby Sanabria。兩位著名鋼琴家將和施坦威(Steinway)合作演出。觀眾可自帶飲料和食物，也可公園內購買。活動晚上7時開始，主辦單位提供免費野餐毯。因為是室外活動。暫無戴口罩和疫苗接種的規定。