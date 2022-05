曼哈頓布萊恩公園野餐表演 5至9月有約 經典連台

今夏「布萊恩公園野餐表演」,將於5月至9月舉行。(取自布萊恩公園臉書)

曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park Corporation)2日宣布,由美國銀行(Bank of America)主辦的今夏「布萊恩公園野餐表演」(Bryant Park Picnic Performances)全系列、共計26場活動,將於5月至9月舉行,包括音樂、戲劇和舞蹈。

除了現場演出,也將通過布萊恩公園社群媒體 直播20多場表演。

布萊恩公園公司董事長比德曼(Dan Biederman) 說,野餐表演每年夏天為25萬多人帶來世界一流的音樂、戲劇和舞蹈饗宴。

今年活動將於27日(周五)揭開序幕,屆時將在管弦樂伴奏下演出羅西尼的「塞維利亞的理髮師」(The Barber of Seville)舞台劇 ;之後不乏經典演出,包括6月年度「同志驕傲」音樂會(LGBTQ+ Pride in the Park) 、 8月「茶花女」(La Traviata)、 9月「拉美莫爾的露琪亞」(Lucia di Lammermoor) 等。

6月也有密集舞蹈表演;布萊恩公園還將首度與舞蹈公司Jamel Gaines Creative Outlet和Athomasproject在舞台上舉辦公開排練活動Open Rehearsal Residencies。

此外有很多爵士樂表演。非營利組織Jazzmobile將提供八度獲葛萊美獎(Grammy)提名的拉丁爵士傳奇人物薩納布里亞(Bobby Sanabria )和其21人樂團演出;兩位著名爵士鋼琴家將與鋼琴公司施坦威(Steinway)合作演出。

亞裔 美國藝術聯盟(Asian American Arts Alliance)8月將提供亞裔作曲家的演出。

前往公園觀賞表演的人可自帶食物和飲料,也可在公園內商店購買。

活動自晚間7時開始,無需門票,主辦單位提供座位、免費野餐毯,目前暫無疫苗接種和戴口罩的規定。