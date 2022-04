周末好去處／總督島新巨型果園 正式開放

一個由102棵樹組成的新巨型果園,將於29日(周五)起,正式落戶總督島;這個藝術項目由總督島委託植物學家范肯(Sam Van Aken)完成——果園「將成為珍稀水果品種的活檔案」。這些水果品種在過去400年裡生長在紐約市及其周邊地區,但由於氣候及農業產業化,大部分已經消失;正式開放後,果園也將成為各種公共項目的舉辦地,包括烹飪課程、研討會、表演、還有水果品嚐等,紐約人今後足不出戶也可以在金秋時節從這裡採摘水果。更多資訊在https://reurl.cc/9Grynx。

時報廣場百老匯 巨型海報

十數部百老匯音樂劇節目單以巨型海報的形式,從即日起立於時報廣場(Times Square);尤其考慮到本月末百老匯將推出數量驚人的15場新演出——這個名為百老匯畫廊(Broadway Grand Gallery)的展覽以11塊巨型雙面節目單封面為特色,在第47街和第48街之間的百老匯廣場和民眾見面;巨幅海報由電子屏幕展示,不但滾動劇目介紹,觀眾還可現場掃碼購票,並可直接看到劇院所在位置的完整地圖。詳情請上https://reurl.cc/p1gXYe。

西村瀕危動物雕像展

在位於曼哈頓 格林威治村(Greenwich Village)的Ruth Wittenberg Triangle內,民眾從即日起將看到一個新的戶外裝置——九個雕像高約6呎,分別展現了北方白犀牛、黑猩猩、旋角羚、西部低地大猩猩、北極熊、紅狼、非洲森林象、河馬和獅子等極瀕危野生動物;這些作品全部基於一些藝術家在過去15年裡拍攝的野生動物照片和素描製作完成;主辦方希望藉此喚醒人們對瀕危動物和環境的保護欲。展出地址位於曼哈頓第六大道421號。

MAD珠寶展

藝術與設計博物館(Museum of Arts and Design)將在27日(周三)至30日(周六)帶著它的當代珠寶展和年度義賣回歸;40位享譽國際的新興珠寶藝術家會攜作品和觀展者見面;而與一般珠寶展不同的是「MAD About Jewelry」作為當代藝術家製作珠寶的終極快閃店而聞名,在這裡普通參觀者、珠寶愛好者以及收藏家有機會與該領域最具創新精神的珠寶設計師見面,並通過拍賣獲得他們的作品。詳情請查https://reurl.cc/e3EaVL。