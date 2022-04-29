紐約市最大空中綠地 57號碼頭迎屋頂公園

民眾不僅可以欣賞海濱風光，還將改變人們看待和體驗紐約的方式。(取自哈德遜公園官網)

紐約市 最大的空中花園綠地——哈德遜河公園57號碼頭(Hudson River Park's Pier 57)將正式開門迎客；這座歷史悠久的碼頭近期經過修繕、整新，終於又再度開放給紐約市民使用，為紐約人的生活添加了一抹閒趣。

總占地達8萬平方呎的57號碼頭，位於曼哈頓西15街和西側高速公路旁，始建於1952年，當時為紐約市的第一大航運碼頭，見證了上世紀50年代紐約航運業的復興，也一度是紐約旅客經巴拿馬到西雅圖的出發站。

民眾可以從上俯瞰鄰近的哈德遜河濱水公園「小島」。(取自哈德遜公園官網)

在經歷了輝煌時期後，隨著海運航行的衰落，57號碼頭的使用率也逐漸下降，1969年市交通局(DOT)接管了碼頭，成為紐約市捷運局的停車場；停車場2003年關閉後，碼頭空置多年。

城中桃源 占地2英畝

2008年在科技巨頭谷歌 取得原有大型建築物使用權後，耗資4億1000萬翻新，是其宣布在紐約擴大業務計畫的一部分，谷歌計畫將在全國投資 95億元，2022年將有23億投資於紐約。

而這個面積2英畝的屋頂公園就是該項翻新工程的一部分，民眾不僅可以俯瞰鄰近的哈德遜河濱水公園「小島」(Little Island)，園內的綠地及休憩區域也非常寬敞。

除了屋頂公園以外，57號碼頭還是谷歌紐約辦公室的所在地。(取自哈德遜公園官網)

這裡不僅是空中花園，更是一座水上公園——點點翠綠點綴在擁擠的建築之間，讓這座繁忙的大都市有了一瞬閒暇，也讓市民多了一個散步的城中桃源。

戶外電影 捎文藝氣息

從今年開始，公園還將作為翠貝卡電影節的戶外放映地點。(取自谷歌)

且從今年開始，公園還將做為翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)的戶外放映地點，為公園帶來文藝氣息。

事實上，57號碼頭的屋頂公園，不僅是碼頭屋頂的露天綠地，而本身就是漂浮在哈德遜河上的綠州；早在上世紀57號碼頭設計時，就利用軍事工程上的「沉箱工程」，將三個位於水下的沉箱，把整個碼頭「托」在水面之上，也造就了如今獨特且占地廣大的碼頭設計。

除了屋頂公園以外，57號碼頭還是谷歌紐約辦公室的所在地，占地35萬平方呎，加上雀兒喜市場(Chlesea Market)的紐約總部，這裡未來將一共進駐3500個谷歌員工。

美食廣場 有吃又能逛

碼頭在今年秋天還將將迎來一個占地1萬6000平方呎的美食廣場，又能吃又能逛，雲集多個地標；對於紐約人十分珍視哈德遜河公園，將此作為主要綠地、後院和休閒區；如今公園逐漸完善，碼頭得到修復，不得不說是重要的里程碑。

這座歷史悠久的碼頭近期經過修繕，總占地達8萬平方呎。(取自谷歌)

57號碼頭從2003年關閉後，一直到了近20年後的今天，終於蛻變成城市綠化和商業活動的新地標，與一旁的新興紐約打卡休閒勝地「小島」毗鄰相望，預計將再為該區帶來新一波的觀光人潮，重現當年57號碼頭的繁忙景象。

哈德遜河公園信託基金(Hudson River Park Trust)總裁兼首席執行官道爾(Noreen Doyle)表示，十餘年來一直在努力改造數哩長的碼頭和附屬設施，立志將其改造為一個構思巧妙的公園；不僅改變海濱風光，而且還將改變人們看待和體驗紐約市的方式，而57號碼頭已然成功譜寫了這一壯舉。

空中公園將從即日起開放給公眾，具體地點在西15街交11大道處的哈德遜河綠林路(Hudson River Greenway)上；開放時間為早上7時到晚上10時，全年無休。

需要注意的是碼頭其他地方的工程還在進行中，民眾造訪時需從南側人行道(south perimeter walkway)進入，跟著標識方可順利抵達公園。

詳情可上https://hudsonriverpark.org/locations/pier-57查詢。