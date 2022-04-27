監視系統遭稽查 MTA財務亮紅燈

MTA原本期待營收增長可減輕債務負擔，但乘客的增長難料。(MTA提供)

大都會運輸局(MTA )禍不單行。在布碌崙地鐵站 本月稍早發生大規模槍擊案件後，州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)將稽查MTA安全監視系統；此外，該機構財務亮紅燈，如果乘客數量不加速回籠、或者另闢收入來源，債務將不勝負荷。

迪納波利辦公室25日致信MTA，有鑑於布碌崙(布魯克林)36街和25街地鐵站日前發生槍擊案時攝像機未正常運作，本周將針對地鐵安全和安保設備展開調查。

除了監視系統面臨考驗，MTA財務也亮紅燈。迪納波利針對MTA債務提出年度報告，儘管獲得前所未有的聯邦援助、州稅收優於預期， MTA仍打算繼續借貸。

這份報告總結說，如果乘客回籠速度無法快於預期、或未找到新的收入來源，債務增加下可能被迫削減服務、以更大幅度調漲票價、延誤資本計畫。

迪納波利說，今年MTA財務狀況穩定，但即將面臨預算 缺口，目前尚無解決方案；發行債券以支付運營成本、推遲還債等計畫短期內也許可省資金，但這些帳單終將落到未來乘客和納稅人身上。

疫情爆發前MTA就存在結構性的預算問題，支出增幅超過營收；疫情重創下，MTA財務更拉警報，靠著140多億美元一次性聯邦援助平衡截至2025年的預算，2026年將面臨20多億元預算缺口，屆時可能不得不借錢支應營運成本。

迪納波利呼籲MTA與聯邦、州及市府合作為資本計畫籌資，減輕近期負債壓力。

MTA原本期待營收增長可減輕債務負擔、讓未來的資本計畫得以推進，但乘客增長難料。迪納波利的報告顯示，未動用的544億元本該用於2010年計畫的項目，如果持續這樣，MTA支應維修及其他工作、確保系統運轉、為資本計畫籌資都將更困難。