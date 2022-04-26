陳巍、陳楷雯、周知方、劉美賢 5/1長島秀冰上美技

陳巍在北京冬奧會上。(歐新社)

2022「冰上明星巡迴表演」(2022 Stars on Ice)訂於5月1日(周日)在長島 納蘇郡(Nassau County)開演，北京冬季奧運 會男子自由滑金牌得主陳巍 (Nathan Chen)、奧運會銀牌得主陳楷雯(Karen Chen)等眾多華裔運動員，將帶來優美舞姿及精湛的冰上表演。

陳巍在北京冬奧會上。(路透)

陳楷雯在北京冬奧會上。(Getty Images)

演出陣容薈萃歷屆全美及世界冠軍，讓觀眾體驗美國花樣滑冰隊的最佳表現，眾多華裔冰上高手包括2022年冬奧會金牌和銀牌得主、三屆世界錦標賽冠軍和六屆美國冠軍陳巍；2022年冬奧會花滑團體銀牌得主、美國冠軍陳楷雯；2022年奧運會花滑團體銀牌得主、世界錦標賽銅牌得主和三屆美國錦標賽銀牌得主周知方(Vincent Zhou)；兩屆美國錦標賽冠軍劉美賢(Alysa Liu)等。

周知方在北京冬奧會上。(美聯社)

劉美賢在北京冬奧會上。(路透)

其他的表演明星也涵蓋眾多冠軍選手，其中包括2022年奧運會銀牌和銅牌得主、三屆世界獎牌得主和三屆美國冠軍哈貝爾(Madison Hubbell)及多諾霍(Zachary Donohue)；2022年冬奧會銀牌得主、兩屆世錦賽獎牌得主以及三屆美國冠軍喬克(Madison Chock)和貝茨(Evan Bates)；冬奧銅牌得主和美國冠軍布朗(Jason Brown)等。

陳巍。(取自2022冰上明星巡迴表演官網)

冰上明星巡迴表演的時間為5月1日下午4時，地點為長島納蘇郡埃爾蒙特(Elmont)貝爾蒙公園(Belmont Park)內的瑞銀體育館(UBS Arena)，距離紐約市區20至30分鐘車程。感興趣的民眾可通過官網www.starsonice.com或指定購票網站www.ticketmaster.com訂票。