我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

紐約海外青年文化大使培訓 傳承台灣文化

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約海外青年文化大使協會舉辦2022年會，傳承台灣文化，圖為手工製作龍舟。(紐約海外青年文化大使協會提供)
紐約海外青年文化大使協會舉辦2022年會，傳承台灣文化，圖為手工製作龍舟。(紐約海外青年文化大使協會提供)

為傳承台灣文化、鼓勵來自大紐約地區的青少年服務並關懷社區，海外青年文化大使協會(FASCA) 紐約分會日前在紐約華僑文教中心舉辦了2022年海外青年志工年會及新生培訓活動，展現新一代台美人的國際觀與視野。

活動以台灣的傳統節日及文化為主題，介紹了端午節及清明節的由來，共有32位來自紐約及新州等地、14至18歲的青少年新血以及24位擔任助教志工的前期學員參與，青少年們組成的隊伍以台灣東南西北四個國家公園「陽明山」、「太魯閣」、「台江」和「墾丁」為名，每隊設計了專屬旗幟，前期學員帶領新學員自製台式潤餅當作午餐，也一同製作手工龍舟、學跳原住民竹節舞蹈等。

活動也邀請到駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩講解公眾外交、當前國際局勢及台美關係，用淺顯易懂的方式，讓學員有更清楚的世界觀。

文教中心主任陳永豐表示，活動只是開始，未來歡迎更多青少年參加青年文化大使協會的活動以及社區服務，更歡迎未來回到台灣參與「英語服務營」的志工訓練，希望青年們未來持續關懷社會服務社區，展現新一代台美人的國際觀與視野。

端午節 原住民 新州

上一則

停辦2年 康尼島美人魚遊行6月18日回歸

下一則

紐約慈濟醫療站 服務弱勢民眾

延伸閱讀

美將重開基輔使館 拜登提名斯洛伐克女大使出任

美將重開基輔使館 拜登提名斯洛伐克女大使出任
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約布魯克林周日火災2死 一為消防隊員 一為自閉症住戶

紐約布魯克林周日火災2死 一為消防隊員 一為自閉症住戶
紐約市議會公布新財年投資規畫 籲加強青年教育改善公共安全

紐約市議會公布新財年投資規畫 籲加強青年教育改善公共安全
拜登提名烏克蘭大使人選 現駐斯洛伐克大使出線

拜登提名烏克蘭大使人選 現駐斯洛伐克大使出線

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死