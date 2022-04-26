紐約海外青年文化大使培訓 傳承台灣文化

紐約海外青年文化大使協會舉辦2022年會，傳承台灣文化，圖為手工製作龍舟。(紐約海外青年文化大使協會提供)

為傳承台灣文化、鼓勵來自大紐約地區的青少年服務並關懷社區，海外青年文化大使協會(FASCA) 紐約分會日前在紐約華僑文教中心舉辦了2022年海外青年志工年會及新生培訓活動，展現新一代台美人的國際觀與視野。

活動以台灣的傳統節日及文化為主題，介紹了端午節 及清明節的由來，共有32位來自紐約及新州 等地、14至18歲的青少年新血以及24位擔任助教志工的前期學員參與，青少年們組成的隊伍以台灣東南西北四個國家公園「陽明山」、「太魯閣」、「台江」和「墾丁」為名，每隊設計了專屬旗幟，前期學員帶領新學員自製台式潤餅當作午餐，也一同製作手工龍舟、學跳原住民 竹節舞蹈等。

活動也邀請到駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩講解公眾外交、當前國際局勢及台美關係，用淺顯易懂的方式，讓學員有更清楚的世界觀。

文教中心主任陳永豐表示，活動只是開始，未來歡迎更多青少年參加青年文化大使協會的活動以及社區服務，更歡迎未來回到台灣參與「英語服務營」的志工訓練，希望青年們未來持續關懷社會服務社區，展現新一代台美人的國際觀與視野。