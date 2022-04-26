停辦2年 康尼島美人魚遊行6月18日回歸

康尼島美人魚遊行將在今夏回歸。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)廣受好評的康尼島 美人魚遊行 ，受到新冠疫情 影響停辦兩年，令不少粉絲失望；2022年疫情已趨向緩和，主辦方宣布將在今年夏季6月恢復舉辦，相信許多人將以「邪惡病毒」(Evil Virus)為主題著裝，期待民眾發揮創意。

第40屆美人魚遊行訂於6月18日(周六)舉行，所有的活動項目都會保留，包括參選者化身海洋動物遊行、當地歌手帶來歌舞表演、以及扮裝比賽等；海皇國王(King Neptune)和美人魚皇后(Queen Mermaid)的扮演者，將提早揭曉身分。

「美人魚遊行是紐約最受歡迎的活動之一，我們很期待將民眾喜歡的元素帶回來」，非營利組織美國康尼島(Coney Island USA)負責人林恩(Adam Rinn)表示，當然也將會遵守市府的任何防疫指南，在享受娛樂的同時，保護參加者和觀眾的安全。

儘管美人魚遊行的主題是「海底世界」(Under the Sea)，但每年參賽者都發揮無限創意，跨越原本的主題帶來眼前一亮的服飾；林恩表示，大眾都迫不及待要告別新冠疫情，今年預料會看到與「邪惡病毒」相關的服飾主題，很期待看到他們的作品。

主辦方表示，遊行路線與過去相同，從西21街交Surf大道出發，一直東向前行至西10街，直到Steeplechase廣場才解散。

康尼島美人魚遊行自1983年開始舉行，每年吸引來自世界各地的遊客參加，最多曾吸引80萬人；高度依賴夏季旅遊季的康尼島，過去兩年深受衝擊，造成當地娛樂活動、或是遊樂場和商店都難以復原，希望此次透過美人魚遊行等活動的回歸，能帶動經濟。