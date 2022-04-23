紐約蜱蟲旺季將至 傳染將嗜睡、嘔吐

由於人們砍伐林地，由蜱蟲所傳播的疾病越來越普遍。(Getty Images)

與康乃爾大學(Cornell University)合作的康乃爾合作推廣部(Cornell Cooperative Extension)博士葉天孫(Tamson Yeh，音譯)近日表示，由於人們砍伐林地、與鹿虱(Deer Tick)密切接觸，由蜱蟲(ticks)所傳播的疾病越來越普遍。

葉天孫每年都會到紐約州 蘇福克郡(Suffolk County)田野研究蜱蟲的流行情況及其傳播的疾病，她說，最近該情形越來越受到關注。

萊姆病(Lyme Disease)是蜱蟲傳播的常見疾病之一，另兩種疾病近來更是受到高度關注，包括由寄生蟲引起的巴貝氏蟲症(babesiosis)、透過細菌感染且傳播時間較短的邊蟲病(anaplasmosis)。

葉天孫提醒，年輕的雌性鹿蜱(nymphal deer tick)會同時傳播這兩種疾病，須特別提高警覺。

紐約州立大學上州 醫科大學(SUNY Upstate Medical University)的醫學 助理教授和微生物學和免疫學助理教授保利諾(Kris Paolino)說，巴貝氏蟲症和邊蟲病很可怕，所幸今年截至目前為止，納蘇郡(Nassau County)或蘇福克群衛生部門未提報這些疾病病例。

另一專家布里克曼博士(Lauren Brickman)說，蜱蟲傳染病將傷害寵物，主要症狀是嗜睡、跛行、有時嘔吐。

上州醫科大學專家唐加瑪尼(Saravanan Thangamani)預測，紐約將出現蜱蟲旺季；該大學負責的上州蜱蟲測試實驗室(Upstate Tick Testing laboratory)今年已收到176份蜱蟲提報。

為減少蜱蟲叮咬和感染，可在皮膚和衣服上塗抹驅蟲劑，盡可能穿長褲並將襪子拉到褲腿、走在步道上。回家後仔細查看大腿、腹股溝和後腦勺是否有蜱蟲，之後再淋浴；將外出服高溫烘10分鐘可殺死蜱蟲。

唐加瑪尼說，寵物最容易讓蜱蟲上身，帶寵物到廣闊荒野時要提高警覺。