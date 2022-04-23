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參加社區太陽能計畫優惠跳票 紐約民眾怒

編譯孫梁／綜合22日電
許多居民參加了社區太陽能計畫，但獲得電費優惠卻不如預期。(路透)
許多居民參加了社區太陽能計畫，但獲得電費優惠卻不如預期。(路透)

65歲的居民桑特(John Senter)在曼哈頓東村一棟多家庭樓房內擁有一套公寓，他說為了省錢，同時也為拯救地球，2020年夏天參加了社區太陽能計畫(community solar programs)，以期他的電費帳單可獲優惠，但獲得的優惠卻不如預期。

根據聯合愛迪生(ConEd)公司的社區太陽能計畫，用戶使用的太陽能是來自其他地方，而不是自家建築的太陽能，因為紐約市的租戶無權在租住的房子上安裝太陽能板，房東雖然有權，但可能會沒有地方安裝。

能源專家表示，社區太陽能計畫人人都能參加，適用於自己無法安裝和承擔不了安裝費的人。參加者都享有優惠，體現在每月帳單上，節省電費5%至10%。

但許多參加者表示，他們的ConEd的帳單上看不到優惠，或是很長時間僅優惠幾次。

桑特參加的太陽能計畫是從布碌崙(布魯克林)買電，20021年春天開始至今，他的電費帳單只給過兩次優惠。

紐約太陽能產業聯合會日前發起簽名請願，以便向紐約州公共服務委員會投訴，要求對ConEd公司進行調查，以落實允諾的優惠，並對違反承諾的行為進行懲罰。

清潔能源投資公司Sunwealth表示：「由於ConEd公司的失信，用戶認為我們是開空頭支票。我們賣電的基礎是為用戶省錢，但很多用戶卻沒有看到省錢。」

Sunwealth公司管理15個社區太陽能計畫，服務用戶近300個，但沒有一個得到了優惠。業界人士說，優惠承諾無法落實影響了用戶的家庭開銷，尤其是面對近來的電費大漲，許多家庭感到捉襟見肘。

隨著電費帳單的構成日益複雜以及承諾的優惠得不到落實，太陽能產業擔憂，從長期看可能使消費者對清潔能源產生不信任感，進而影響到紐約州實現應對氣候變遷與環保的大目標。

ConEd公司表示問題正在解決中，該公司月前給1萬個社區太陽能計畫的用戶發電郵，說帳單上沒有優惠是技術原因，公司將通過安裝自動化的程序來糾正，並增派人手解決積壓的問題。

該表示，承諾的優惠一定不會失信，拖欠的優惠都會補上。

紐約州 支票 氣候變遷

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