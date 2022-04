學者提曼哈頓填海造地1760英畝 可納近18萬住戶

巴爾提出可在曼哈頓南端的砲台公園以南填出1760英畝土地。(記者顏嘉瑩/攝影)

新澤西州羅格斯(Rutgers)大學經濟學教授巴爾(Jason Barr)日前在紐約時報撰文,提出宏偉的曼哈頓 填海拓土計畫,認為在曼哈頓南端的砲台公園以南可填出1760英畝土地,並建兩條地鐵 線、商店、公寓樓和公園,作為曼哈頓的新社區,以荷蘭人1626年從土著人手中買下曼哈頓之前的地名,命名為「New Mannahatta」。

巴爾認為,填海造地對市長亞當斯(Eric Adams)來說一舉兩得,既有助於遏止氣候變遷帶來的洪災,也可興建可負擔住房的公寓樓群,建成後的人口密度與風格類似上西城,可容納近18萬住戶,重塑曼哈頓的面貌。

巴爾2016年著有「打造天際線:曼哈頓摩天樓的誕生與發展」(Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan's Skyscrapers)一書,如今他表示,紐約早年有布碌崙(布魯克林)大橋和地鐵系統等宏大工程,1970年代又填海造地建成92英畝的砲台公園社區,關鍵時刻必須有廣闊的思維。

新的填海造地不但可建成大批可負擔住房,而且可延展地鐵一號線與G線、造出35英畝的公園、多個渡輪碼頭、海邊步道和觀景點,並將總督島環抱在內。

事實上占地172英畝的總督島也是經年的填海造地而成,人工增添面積100多英畝;曼哈頓也是一樣情形,1646年以來不斷向海要地,下城的東西兩側各自拓展出一到四個街區的面積。

曼哈頓的地貌在20世紀發生巨大變化,1934年開建的東河快速路是向河中伸展的結果。1973年完工的世貿中心產生的120萬立方碼土石,為砲台公園增添了23.5英畝土地,如今成為紐約市的高檔住宅區。

但砲台公園易受洪水 影響,紐約市目前有40萬居民和6萬8000棟建築處於洪水氾濫區。巴爾表示,他的填海造地計畫將大幅拓展下城面積,並在瀕水地帶建濕地以及防護牆,使包括華爾街在內的下城地區成為遠離洪水的內地。