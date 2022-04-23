氣候暖化 讓紐約楓糖漿失甜、減產

由於氣候變遷，造成美國楓糖產量減少、甜度降低。(美聯社)

美國人楓糖漿消費居全球之冠，疫情期間很多人在家烹煮、需求更大，紐約、新澤西州等東北部是重點產區，卻因氣候變遷 導致產量減少，而且糖漿甜度降低。

康乃爾大學楓樹計畫聯合主任懷特曼(Aaron Wightman)家族世代產製楓糖漿，他從小採伐樹木，近年來，因冬春季之間暖化 ，採伐季被迫提前一個多月；他年輕時和家人2月底、3月初採伐，現在提早至1月初就採伐。

紐約州 是全美楓糖第二大產地，僅次於佛蒙特州；楓樹汁液的流動情況取決於冬季和早春溫度，偏偏東北部多數地區出現暖冬，連帶擠壓楓糖漿供應，甚至威脅到北部邊境楓糖漿生產。

懷特曼說明，糖楓(Acer saccharum)對溫度變化很敏感，樹液流動取決於溫度是否恰到好處；樹木經一段時間凍結而後解凍時，含糖樹液被加壓，樹上鑽洞可讓樹液流出，在東北部，通常早春到中春進行這個「凍融」(freeze-thaw)步驟，現在樹液收集的高峰期是2月初到3月底，凍融期減少。

2021年春季過於暖和，凍融期突然結束，紐約楓糖漿產量下降20%，懷特曼認為降幅可能不止於此。

羅德島大學(University of Rhode Island)天然產品化學家西拉姆(Navindra Seeram) 說，楓糖漿是不折不扣的北美本土作物；如今氣候變遷直接影響楓樹生長，夏季暖化是一大問題。

楓糖漿樹木於夏季期間成長，如果夏天條件合適，光合作用效率高，產糖越多；2020年夏季東北地區特別炎熱乾燥，隔年春季樹液含糖量隨之減少，糖漿不甜。

此外，氣候極端導致冰暴、洪水和強風，是楓農必須應對的另一氣候變遷難題。

紐約州楓樹生產者協會(New York State Maple Producers Association)前主席蘭德爾(Eric Randall)說，融化的積雪也是一大問題，地面冰凍像個大冰箱，敏感的楓樹根部易受損。