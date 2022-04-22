周末好去處／地球日單車騎行

一年一度的地球日(Earth Day)來臨，單車騎行運動將於23日(周六)於紐約市 五大區登場。為了鼓勵民眾選擇環保無污染公共交通，今年的單車騎行活動為世上最大規模，紐約市九個地點和150個組織將參與此活動。重頭戲Citi Bike將於當日為騎行者提供免費的全日通行證，只需在應用程序中輸入特別折扣碼CARFREE22，即可以在24小時內無限制騎行Citi Bike。詳情請上https://reurl.cc/d20g06。

國際古書博覽會

第62屆紐約國際古書博覽會(New York International Antiquarian Book Fair)將於21日(周四)至24日(周日)在曼哈頓舉行。被稱為國際圖書收藏家的年度盛會，此次展覽將推出200多個參展商的首版圖書真跡、作家珍貴手稿、古蹟地圖等稀有珍品。作為疫後回歸的首屆，主辦方誠意滿滿地帶來了包括「呼嘯山莊」(Wuthering Heights)首個美國版、「科學怪人」(Frankenstein)的首個插圖版、林肯總統的佔有血跡的衣服、法國香水品牌L.T.Piver的原始標籤水彩模型等展品。詳情請上https://www.nyantiquarianbookfair.com/。

莎翁經典作搬演

莎士比亞14行詩的舞台將於23日(周六)在布碌崙(布魯克林)還原，屆時由勇敢的新世界劇團製作的系列莎士比亞作品，將在Stratford路居民區上演，帶領民眾欣賞莎翁經典作品。戲劇小型表演之後，演員們將攜手紐約大學成人合唱團的音樂總監尚克曼(Nancy Shankman)，帶領居民們一同進行歌唱聯歡，演唱文藝復興時期的多聲歌曲，配以美妙的年代感宮廷舞蹈，以及海地裔美國人阿尼基亞(Sheila Anozier)編排的非洲舞步。預定詳情請上http://bravenewworldrep.org/。

步行遊恐龍 森林

疫後盛大回歸的布朗士動物園(Bronx Zoo)「恐龍遊樂園 」(Dinosaur Safari)將從本周起舉行，持續至10月30日結束。包含52隻恐龍的超現實沉浸展，將把「侏羅紀公園」(Jurassic Park)帶入人們的生活。首次推出於2019年的「恐龍遊樂園」，以班車帶領的形式，請遊客完成整個遊覽項目；今年回歸的該項活動，將完全採取步行體驗，使參訪者在布滿各式恐龍的森林裡，包括超大飛行恐龍體驗未知的原始神秘感。詳情請上https://bronxzoo.com/dinosaur-safari。