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暴雨洪災應急計畫 市府還在等

編譯孫梁／綜合18日電
紐約市的汛期逼近，但目前防汛工程仍落後。(歐新社)
紐約市的汛期逼近，但目前防汛工程仍落後。(歐新社)

隨著今年的汛期逼近，市議會近日舉行聽證，以評估城市面對暴雨洪災時的應急疏散計畫，以及為因應極端氣候的破壞而建設的防汛工程。

一位康尼島居民在公聽會上說，他住的高層公寓樓近十年前在超級風暴珊迪(Sandy)襲擊時，地下室和電梯被湧入的海水和暴雨淹沒，供電中斷，全樓的發電和供電系統失靈，後來花了250萬元維修；其他出席聽證的人說，去年秋天的颶風艾妲(Ida)也給紐約市造成嚴重損失，極端氣候帶來的挑戰日益嚴峻。

市議員在民眾的呼聲中感到壓力，他們向市府部門質詢，今年是否做好了迎接強烈暴風雨的準備。

市長氣候與環境辦公室表示，市府制定了許多宏大計畫，但最重要的紐約港海岸防護堤計畫現在拿不出來，還得等到陸軍工程兵團的可行性研究報告。陸軍工程兵團為紐約港設計的岸堤防洪方案，至少在今年夏天才能提出草案，以供徵求意見。

但市議員認為紐約市沒有這樣的時間成本，代表康尼島的市議員李凱健(Ari Kagan)說：「暴風雨愈來愈嚴重，我們不能等到下一個風暴來臨時才行動，大自然不會讓我們等。」

為了應對氣候變遷帶來的挑戰，市長氣候辦在多方面為極端氣候的災害做準備，包括暴雨、海平面升高和酷熱，其中最要緊的是綠色基礎設施和海岸防護堤。

海岸防護堤計畫是保護海水不會湧上岸，使低窪社區受淹。綠色基礎設施計畫包括在部分社區的街道兩側建雨水花園、擴大市樓宇局所轄公寓樓群的綠地和公園，以利用綠地來收集部分雨水。市府還準備投資25億元，以疏通皇后區東南部的下水道和岸邊防護。

羅格斯大學的華裔土木工程教授郭啟中(George Guo)說：「雨水花園和綠地等綠色基礎設施只能吸收幾吋的雨水，對一小時降雨三吋的颶風艾妲遠遠不夠，需要建更多的地下和屋頂儲水設施，而且必須是大到足可應對極端暴風雨。我們更要想法讓雨水流到大海，海洋的儲存空間夠大。」

暴雨 紐約市 艾妲

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