砍樹應對氣候變暖？下東城公園民眾抗議

應對氣候變暖要砍樹，市府下東城公園移除數十株櫻花樹。(讀者提供)

一年一度的櫻花季到來，但曼哈頓 下東城科利爾斯胡克公園(Corlears Hook Park)的櫻花樹卻被齊根砍伐，市府稱這一舉動是為了保護該區域免受氣候變化影響的防洪工作的一部分；而這卻遭到了社區的大力反對，有人甚至在施工時極力抱緊樹幹而被警方以妨礙公務罪拘捕。

「公園裡的櫻花樹被夷為平地是為了提高氣候適應能力？每個人都提著同樣的問題。」東河公園行動(East River Park Action)的創始成員赫斯霍恩(Harriet Hirshorn)說，「為什麼你們要以氣候變化的名義砍伐樹木？這簡直太諷刺了！」

此次砍伐櫻花樹是東區韌性項目(East Side Resiliency Project)的一部分，該項目耗資14億5000萬元，旨在建造一座海岸防波堤，抵御氣候變化導致的水位上升。

市公園局發言人莫里亞蒂(Megan Moriarty)表示，公園中大約有40棵樹被移走，其中16棵將被移植；同時會種植75棵新樹，其中包括櫻桃、木蘭和橡樹。

但赫斯霍恩指出，科利爾斯胡克公園的這些櫻花樹至少有80年的樹齡，一些工人在砍下樹木後將他們放進了碎木機；有民眾現身阻止，牢牢抱緊樹幹制止砍伐，卻被警方拘捕。

東區韌性項目覆蓋了曼哈頓下城近三哩的狹長地帶，專家們認為，氣候變化導致的水位上升尤其危險，目標是通過在整個社區修建防洪堤和防洪閘來降低洪水 風險，完工後將為超過10萬名紐約居民提供洪水保護。

赫斯霍恩強調，社區人士不反對韌性項目，大多數人經歷過颶風 珊迪(Sandy)，所以知道曼哈頓下城很容易受到氣候變化的影響；但這樣破壞社區環境，實在令人難以接受，「我們的立場一直是，需要一個更好的計畫。」