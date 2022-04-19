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半價捷運卡乘客 今夏起可用OMNY搭車

記者鄭怡嫣／紐約報導
持半價捷運卡乘客，今夏起也可使用OMNY系統搭車。(MTA提供)
持半價捷運卡乘客，今夏起也可使用OMNY系統搭車。(MTA提供)

負責紐約公車以及地鐵系統的紐約大都會運輸署(MTA)日前宣布，持半價捷運卡的乘客，預計從今夏起，同樣可以開始使用新一代的非接觸感應式交通付費系統OMNY。

為長者、殘障人士、低收入居民提供的半價捷運卡，目前共有100多萬紐約市民正在使用；大都會運輸署表示，將在今春公布更多持半價捷運卡的乘客如何轉而使用OMNY系統的細節，預計從今夏起，與普通乘客一樣，他們同樣可以開始使用OMNY。

MTA還表示，之後在使用OMNY時，持半價捷運卡的乘客無需重新申請該項目，呼籲這些乘客儘快在官網填寫表格，以便OMNY準備就緒時能與他們及時取得聯繫。

目前，OMNY已在全市所有的公車及地鐵系統啟用，以取代將在2024年完全淘汰的傳統捷運卡(MetroCard)，非接觸而自動感應的OMNY交通付費系統，可通過手機、信用卡、借記卡、智能手錶以及OMNY卡快速掃描進站。

根據MTA的統計，目前有三成的地鐵及公車乘客正在使用OMNY系統；此前在2月底，為促進更多乘客使用OMNY系統，MTA還推出了折價試點項目，規定在七天內乘坐市內地鐵或公車付費12次、即使用OMNY累計付費33元後，乘客即可在七天內無限次免費乘坐地鐵公車，頭一個月實施期間，共有16萬8000多名乘客利用OMNY獲得了免費乘車的機會，共省下100多萬的車費。

持半價捷運卡的乘客，可在MTA官網https://reducedfare.mta.info/registration/填寫OMNY相關表格。

捷運 地鐵 MTA

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