子彈亂飛冷靜疏散 亞當斯表彰MTA員工

亞當斯表彰日落公園槍案MTA員工。(市長辦公室提供)

在布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵 槍擊案發生三天後，紐約市長亞當斯 (Eric Adams)15日早透過視訊，在市政廳表彰並感謝所有幫助紐約人度過近幾年來最嚴重地鐵槍擊案件的一線工作人員。

亞當斯透過視訊表示，要感謝大都會運輸署(MTA )每一位員工，感謝他們的奉獻和服務，「你的行動表明了你每天的工作給紐約市及市民帶來多大的意義，尤其是在危難發生的關頭。」

他說：「當子彈四處亂飛的時候，準確地說是33顆子彈，你們保持冷靜、保持專注，拯救了許多生命。多虧了你們，沒有乘客掉隊、沒有人員傷亡。多虧了你們，我們的城市才得以持續運轉。」

遭到攻擊的N線列車駕駛員及列車員阿蒂斯(David Artis)、海恩斯(Raven Haynes)，以及案發時站台另一側一輛R線列車的駕駛員及列車員弗蘭奇(Joseph Franchi)和威廉姆斯(Dayron Williams)；他們在槍案發生時臨危不亂，將一些四散奔逃的乘客導入安全的地鐵中，並運往了下一站。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，相信地鐵系統會變得更安全，「在過去的幾天裡，我被問了一遍又一遍，『將如何使捷運系統變安全？』」利博說，「我每次都回答市長，保證將地鐵安全作為首要任務。」

然而，根據市警數據，今年的重大犯罪率較去年同期上升了44%；儘管這一上升勢頭從亞當斯任職前就已經開始，但在他擔任市長的前100天裡，地鐵暴力襲擊案件一直在持續，且屢有致死案件發生。

利博還指出，MTA正在推動州府通過立法，以更好地保護MTA工作人員免受攻擊。

他希望MTA的員工不要放棄希望，利伯表示，正在向州府的立法者施壓，要求他們通過一項新的工人攻擊法案。

利博說：「這不僅僅是關於在槍案當天發生了什麼，以及我們的員工可能會承擔什麼樣的風險。但不可否認的是，MTA的工作人員時常會遭受騷擾甚至攻擊，我們需要積極製定應對這一問題的法律。」