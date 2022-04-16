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法拉盛緬街地鐵站擬增新出口

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛緬街地鐵站擬增建新出入口及走道，緩解站內擁堵。(記者鄭怡嫣/攝影)
法拉盛緬街地鐵站擬增建新出入口及走道，緩解站內擁堵。(記者鄭怡嫣/攝影)

根據負責運營紐約地鐵及公車系統的大都會運輸署(MTA)，皇后區法拉盛緬街(Main St)的地鐵站有望從今年6月起增建八條新走道，減緩站內外的擁堵問題。

MTA的公共事務總監歐多納(Joe O'Donnell)在近日召開的皇后區第七社區委員會上表示，將在緬街地鐵站設立新的「人流改善計畫」(Circulation Improvement Project)，對樓梯走道更新換代，改善站內外的人流擁堵問題。

歐多納說，計畫在緬街地鐵站增建八條新通道，其中四條新走道連接街道層以及地鐵旋轉門所在的地下一層，另四條新走道則是連接地下一層以及站台所在的地下二層；目前站內的四條走道，則可能被替代或更新。

儘管擬建或更新的走道是為了進一步方便行動不便的人士使用，但尚不確定是否合乎殘障人士無障礙使用的法規標準。

歐多納表示，該計畫將耗資3000萬元，預計從今年6月開始施工，並於2024年1月完工，施工將在非高峰的時間進行，民眾仍可照常通行與乘車，不過，緬街上部分的公車站屆時可能會搬到其他地方，民眾上下公車地點將受到影響。

根據計畫，屆時停經羅斯福大道(Roosevelt Ave)、向東行駛的Q48公車站將遷到緬街，向西行駛的Q48公車站則會向西移數百呎；向南行駛的Q17公車站，將北遷三個街區至37及38大道之間，而停經緬街交40路、向南行駛的Q65公車站，則將臨時在法拉盛圖書館前凱辛納大道(Kissena Blvd)停靠。

地鐵站 法拉盛 皇后區

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