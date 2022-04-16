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市民批監視器故障延誤調查 MTA否認

記者顏潔恩／紐約報導
紐約槍擊案發後，警方在收取現場附近的街邊監視器。(Getty Images)
紐約槍擊案發後，警方在收取現場附近的街邊監視器。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)逃亡超過一日才落網，對於延誤的調查進度，部分問題指向地鐵站監視器故障，造成影像無法即時回傳；對此大都會運輸署(MTA)回應，「就算地鐵監視器正常運作，也不會協助更快抓到嫌犯。」

據媒體News 12報導，詹姆斯12日早在往曼哈頓方向的N車車廂內持槍濫射，造成29人受傷、10人中彈；警方消息指出，列車駛入的36街地鐵站的監視器發生故障，無法及時掌握槍手行蹤，全依賴民眾上傳在社群媒體的貼文及影片進行調查。

詹姆斯逃亡近30小時後遭到逮捕，期間市民憂心不敢出門，市警第一時間受到市民的指責，詢問為何故障的監視器沒及時修復，導致調查進度延誤；警方日前解釋，市警有權限觀看並截取監視攝影機畫面，也可以定時查看這些機器是否正常，但維護監視器並保持其正常運作，仍是MTA的財產與責任。

MTA表示，全市捷運系統472個地鐵站共安裝約1萬個監視攝影機，基於互聯網連接的系統，案發時部分監視攝影機與伺服器產生連線問題而無法回傳影片；但沿著槍擊案發生的列車路線上，仍有可使用的600個監視攝影機，通過這些鏡頭和街道上的監控攝影機，最後警方才得以成功截獲多個拍攝到詹姆斯行動的畫面。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，槍手引發N車槍擊案後趁亂搭上R車逃離現場，成功在很長一段時間內，躲避執法人員的追緝；就算監視器正常運作，也不會協助更快抓到嫌犯。

地鐵站 攝影 MTA

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