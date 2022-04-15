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周末好去處／皇后區夜市回歸

記者顏嘉瑩／紐約報導

自2017年開始的皇后區夜市(Queens Night Market)，已經成為紐約最大規模的國際美食夜市，上百種來自不同國家、文化的小吃聚集一堂，每年開幕都可以吸引大量民眾前來。今年的夜市將於16日(周六)開始舉辦至10月底，其中開幕的兩場搶先場16、23日需要提前上網購票參加，每人5元；從5月7日(周六)後均可免費入場。夜市開放時間為每周六下午5時至凌晨12時，地點位於皇后區草原可樂娜公園的紐約科學館(Hall of Science)前，更多資訊在queensnightmarket.com

復活節帽子大遊行

一年一度的紐約市復活節帽子大遊行將在17日(周日)舉行，成千上萬個參加者戴著別具創意的自製手工復活節帽子，在曼哈頓第五大道上供民眾拍照、參觀。該遊行的歷史可以追溯到1870年代，原本由教友發起，100多年後至今成為紐約市著名的遊行活動。過去兩年受到疫情影響，舉辦方式和規模均受到限制，今年回歸舉辦，有興趣民眾不妨到場參加。活動時間為上午10時，地點在第五大道聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)門口。詳情請上https://bit.ly/3uD7lej

展望公園兒童春假

布碌崙(布魯克林)最大公園「展望公園」(Prospect Park)，將從15日(周五)到22日(周五)舉辦慶祝春假系列活動，展望公園聯盟將規畫適合一家大小的活動，家長可以帶著孩子參加。該公園在活動期間的周四、周五中午12時至下午4時，在奧杜邦中心(Audubon Center)將舉辦自然探索、動物邂逅、散步賞鳥等活動；周六、周日則是上午10時至下午1時，在中心舉辦自然探索、動物邂逅和自然清道夫等活動。活動免費，更多資訊及時間表請上https://on.nyc.gov/3Ea8Sf4查詢。

高地公園野餐椅彩繪

位於皇后區與布碌崙交界的高地公園(Highland Park)，是兩區民眾休閒的綠地，隨著天氣轉暖、室外活動逐漸回歸，該公園將於16日(周六)上午10時至中午12時舉辦彩繪活動。活動不限年齡且免費，民眾成為志願者參與工作人員，將公園內的野餐長凳漆上五顏六色的色彩，為了接下來春、夏的活動做準備，也為公園換上新裝。更多資訊可在https://on.nyc.gov/3E8Nkj7查詢。

遊行 皇后區 復活節

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