中斷2年 紐約艦隊周國殤日回歸
歷經兩年疫情，紐約艦隊周將於今年國殤日(Memorial Day)期間回歸，民眾將可參觀各式軍艦、航空母艦，多艘海軍船艦和3000多名海軍士兵也將在其間訪問紐約市五大區，標誌著夏天的開始。
海軍、海軍陸戰隊和海岸巡防隊日前宣布，艦隊周將在5月25日至5月31日重返紐約；該活動於1984年開始舉辦，但過去兩年受到疫情影響中斷。
今年艦隊周期間，將按照往年的規模舉辦；每年該活動都可吸引約10萬名觀眾參加，參觀各式軍艦和航空母艦，在紐約的各場館欣賞軍事展演、晚會。家長還可帶著孩子，與退役軍人和現役軍人見面，了解關於美國海軍、陸戰隊和海岸巡邏隊的一些基本情況。
市長亞當斯(Eric Adams)的幕僚長卡龍(Frank Carone)表示，今年的艦隊周不僅標誌著夏天的開始，而且也意味著紐約正從疫情中恢復過來。
在疫情最高峰時，海軍曾派「舒適號」(USNS comfort)醫療船到紐約，幫助應付當時日益增加的新冠病人。
更多艦隊周資訊，可上網頁https://www.nycgo.com/events/fleet-week/查詢。
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