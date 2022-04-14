紐約國際車展15日回歸 聚焦純電動車

紐約國際汽車展訂於15日起對公眾開放，上千輛新車爭酷鬥豔。(路透)

因全球新冠疫情影響，一年一度的紐約國際汽車 展已停擺兩年，但2022年疫情好轉，且防疫政策不斷鬆綁；車展訂於15日至24日正式回歸曼哈頓賈維茨會展中心(Jacob Javits Convention Center)，並把重心被放在純電動車型上；州長霍楚 (Kathy Hochul)在13日的媒體預展日現身支持，稱清潔能源將改變紐約的未來，更會不斷擴展全州的電車充電站。

紐約車展回歸電車成主角，霍楚親臨支持清潔能源使用。(取自州長辦公室)

電動汽車是節能減排的重要一步，霍楚表示，紐約將繼續鼓勵電動汽車的使用，並專注擴大充電網絡覆蓋，預計在接下來的幾個月中在全州範圍內增加100個充電站。

霍楚指出，特別對於紐新港務局拉瓜地亞機場 (Port Authority's LaGuardia Airport)、甘迺迪國際機場(JFK International Airport)等地，充電設施在過去兩年中不斷擴大；拉瓜地亞機場新航站樓的充電樁將於2023年投入使用，甘迺迪國際機場的充電紀錄則比去年增加了五倍。

紐約國際汽車展訂於15日起對公眾開放，上千輛新車爭酷鬥豔。(歐新社)

「這將幫助我們過渡到一個更健康、更環保的未來。」她說，自豪地歡迎紐約國際車展今年如約回歸，鼓勵紐約人都能前來參觀，「看看電動汽車是如何迅速成為紐約清潔能源經濟不可或缺的一部分。」

紐約國際汽車展訂於15日起對公眾開放，上千輛新車爭酷鬥豔。(路透)

霍楚表示，2021年港務局成為全國第一個採納拜登政府溫室氣體減排目標的運輸機構，計畫到2050年在所有設施中實現淨零碳排放；此外，在新制定的中期目標中，到2030年的直接排放將減少50%。

紐約國際汽車展訂於15日起對公眾開放，上千輛新車爭酷鬥豔。(歐新社)

誕生於1900年的紐約車展，是北美地區歷史最悠久、規模最大的汽車展會，通常在每年的3月底或4月初舉辦；該展覽每年能吸引超過100萬人次參觀，規模超過了知名的美國底特律車展、洛杉磯車展、費城車展以及芝加哥車展。

紐約國際汽車展訂於15日起對公眾開放，上千輛新車爭酷鬥豔。(歐新社)

作為國際性的大型汽車展會，紐約車展不但是各大廠商新車的亮相儀式，更是反映全球汽車市場重要動態的風向標。