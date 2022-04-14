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全球最新款概念車、民用車 先睹為快

記者張晨／紐約報導
新款大切諾基馬力加乘，代號「龍捲風」。(記者張晨／攝影)
新款大切諾基馬力加乘，代號「龍捲風」。(記者張晨／攝影)

在賈維茲中心舉行的2022年紐約國際汽車展，來自美國、歐洲和亞洲的廠商，競相推出最新款的概念車和民用車。開放日期為15日至24日，周一至周六上午10時至晚10時，周日上午10時至晚7時；地址：曼哈頓中城11大道429號；查詢及購票請至車展官網https://autoshowny.com/。

影音來源：記者張晨

起亞旗下全新一代極睿的美版車型首發亮相。(記者張晨／攝影)
起亞旗下全新一代極睿的美版車型首發亮相。(記者張晨／攝影)

美版起亞(KIA)全新極睿(Niro)首發

起亞旗下全新一代極睿的美版車型首發亮相，新車作為一款全球車型，在2021年11月已經在韓國完成全球首發。

外觀方面，新車前臉並沒有採用起亞家族式的虎嘯進氣格柵，而是配備一條貫穿式燈帶以及分體式大燈；下方的大燈組採用不規則多邊形設計，看起來個性十足。

新車內飾的整體設計頗具科技感，中控屏和儀表採用聯屏布局，雙輻式方向盤的造型比較復古，旋鈕式換擋結構為新車增加了檔次感。

動力方面，新車將繼續提供油電混動、插電混動和純電動力系統三個版本。

現代新款帕里斯帝發布也為本次車展重頭戲。
現代新款帕里斯帝發布也為本次車展重頭戲。

現代(Hyundai)新款帕里斯帝(Palisade)首發

最為2022紐約車展的另一個重頭戲，新車整體造型與現款車型保持一致，但是通過對外觀設計細節的調整，從而突出了新鮮感。

新款帕里斯帝與現款車型相比，前格柵的面積有所增大，並且更加趨向於矩形的樣式，搭配鍍鉻飾件的內部處理，猶如盔甲狀的硬朗造型；兩側分體式大燈的樣式也進行了調整，可以有效的延伸車輛的視覺寬度。

動力方面，新車延續了3.5升V6自然吸氣發動機，可輸出最大功率200千瓦，傳動系統匹配的是八速自動變速箱。

吉普新款大切諾基的內飾，相較吉普一貫粗獷的性格略有精進。(記者張晨／攝影)
吉普新款大切諾基的內飾，相較吉普一貫粗獷的性格略有精進。(記者張晨／攝影)

吉普(Jeep)新款大切諾基

全新一代大切諾基已於去年底舉行的洛杉磯車展首發，該車搭載的是3.6升自吸V6發動機+8AT變速箱的動力組合。

在紐約車展上，吉普發布的新款大切諾基車型，新車的最大變化是將換裝全新的3.0T六缸發動機+48V輕混動力，代號「龍捲風」(Tornado)。

起亞新車內飾的整體設計頗具科技感。(記者張晨／攝影)
起亞新車內飾的整體設計頗具科技感。(記者張晨／攝影)

據悉，該動力系統是斯特蘭蒂斯 (Stellantis)集團最新推出的一套動力系統，將取代現有的Hemi V8發動機，並將率先搭載在大切諾基上面，而且未來還將搭載於道奇經典肌肉車戰馬(Dodge Charger)、挑戰者(Dodge Challenger)和公羊皮卡(Ram Trucks)等車型，以便能夠更好地降低車型的油耗。

概念車 道奇 肌肉

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