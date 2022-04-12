藝術療癒 高行健15至17日引領到「彼岸」

高行健劇作「彼岸」線上演出。(紐約大學戲劇治療專業提供)

仇恨亞裔犯罪及暴力行為激增的當下，紐約大學戲劇治療專業(Drama Therapy)旗下的劇團，訂於15日(周五)至17日(周一)間推出高行健劇作「彼岸」(the Other Shore)的線上演出，演員全部為亞裔治療師及學生，製作班底也全為少數族裔，致力通過表演尋求種族正義與藝術療癒。

紐約大學戲劇治療專業旗下的CollideOscope劇場 ，嘗試通過藝術及戲劇手段尋求社會、種族正義，並達到心理療癒的效果，非洲裔佛洛伊德(George Floyd)遭警跪頸致死案發生後，他們首次在線上推出非洲裔劇作家古德溫(Idris Goodwin)的劇目演出，採用非洲裔演員作為班底，當前，仇亞犯罪問題頻發的大背景下，戲劇治療系主任薩納妮(Nisha Sajnani)以及CollideOscope劇場藝術總監斯蒂文斯(Adam Stevens)則籌畫了此次演出，提升亞裔演員 在舞台上的能見度，探討身為亞裔所面臨的個人及社會性的議題。

據「彼岸」的聯合導演 及演員、來自中國蘇州的徐Clear介紹，此次表演的十多位演員均為亞裔，其中有學生以及音樂、藝術及戲劇治療師，幕後的製作班底也全部啟用包括亞裔在內的少數族裔，站上戲劇舞台的亞裔演員並不多見，心理療癒及諮詢行業也缺乏亞裔面孔，諾貝爾奬獲得者高行健的先鋒式劇作「彼岸」融入了不少中國元素，希望借助該劇能放大亞裔的聲音，也使得更多亞裔的觀眾更能從舞台上照見自己。

另一位聯合導演及演員、目前在戒毒機構擔任戲劇治療師的鄧Jun表示，她所飾演的是劇作中的「瘋女人」一角，有激烈、憤怒與外放的情緒表達，排完後整個人酣暢清爽，猶如排毒，戲劇治療是讓參與者在與生活有距離的安全範圍內，有更大的空間去嘗試與表達，從而理解並得到治癒，每一次參與都是未知、全新探索的過程，也期待每一位亞裔觀眾在這一趟旅程中的反響與感受。

線上劇場「彼岸」將於15日晚7時至8時30分，16日(周六)上午9時至10時30分，17日下午1時至2時30分開演，更多詳情可至網站https://steinhardt.nyu.edu/events/other-shore查詢。