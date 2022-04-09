俯瞰中央公園 最薄摩天樓耗時10年終落成

全球最薄的摩天大樓「施坦威塔」於近日完工。(取自111 West 57官網)

全球最薄的摩天大樓「施坦威塔」(Steinway Tower)座落在紐約市曼哈頓 中城億萬富翁街(Billionaires Row)，2013年動工迄今終於完工。

早在2020年9月，這棟位於曼哈頓西57街111號大樓內的兩套奢華單元亮相，要價 1.05億元；當時正進行最後修飾，這座大樓由建築師事務所 SHoP Architects設計。

大樓於2013年宣布工程規畫、隔年動工，樓身長寬比為24:1，是全球最薄摩天大樓，也是西半球第二高建築，如今高1427呎，三層頂樓公寓可遠眺中央公園(Central Park)、天際線和其他壯麗景色，大樓居民可使用豪華舒適的便利套房空間，內有83呎小型游泳池。

這座塔樓由JDS Development Group 和 Property Markets Group攜手擁有並開發。這兩家業者曾合作興建相鄰的施坦威音樂廰(Steinway Hall)；該音樂廳建於1925年，鋼琴製造商施坦威曾在該處設有辦公室，也曾是著名音樂廳和文化中心，2014 年，JDS 動工改造這座歷史建築的內部，並建造與相鄰塔樓匹配的豪華住宅。

施坦威塔每層可容納一戶， 84層摩天大樓和相鄰施坦威廳共有60套公寓，由 Studio Sofield設計，別名Residence 70的單位由一外國買家買下；據了解，該買家僅上網查看後，在不到 30 天後直接下訂，而塔樓中的Triplex Park Loggia Penthouse 72，則是目前最昂貴的單元，掛牌價6600萬元。

SHoP Architects設計師1996 年以來持續出品知名建築，包括巴克萊中心(Barclays Center)、優步(Uber)總部、拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)改造規畫和另一座高聳的摩天大樓布碌崙 塔(Brooklyn Tower)。