紐約漫畫藝術節 台灣漫畫家劉倩帆、房瑞儀發光

紐約漫畫及卡通博物館藝術節日前在曼哈頓舉辦。圖左起為劉倩帆、張惠君、房瑞儀和祕書金康嵐。(紐文中心提供)

「紐約漫畫及卡通博物館 藝術節」(MoCCA Arts Festival)日前在曼哈頓 舉辦，受邀參加的獨立漫畫家房瑞儀、劉倩帆，兩人作品除了在活動上受到會眾好評之外，首次到美國參展的劉倩帆更獲得好成績，個人創作「愛是塑膠」(Love is Plastic)，獲頒最佳作品(Best of Show)。

首度來美參展的房瑞儀、劉倩帆作品受到好評，光顧攤位的人潮絡繹不絕。(紐文中心提供)

此次參展，房瑞儀、劉倩帆帶來她們共同創辦發行的「波音漫畫誌BO_ING COMIX」及個人作品；她們過去在台灣及法國安古蘭曾有多次擺攤經驗，此次受到駐紐約台北文化中心的邀請參展，恰好發行漫畫誌的目標市場設定在美國，作品皆以中英雙語呈現，首度曝光符合展會受眾的品味，光顧攤位的人潮絡繹不絕。

據紐文中心表示，兩人帶來的創作作品在首日就幾乎出清，還有獨立書店的人特別前來訂購。周邊商品如海報、明信片、漫畫小冊、別針等也很熱門，兩天活動共計賣出近200件展品。

房瑞儀及劉倩帆表示，美漫的畫風偏向卡通，線條清晰，台漫則富有多元拼接彈性變形等特色，也是台灣文化的縮影；「我們嘗試以不同的視覺和實驗性做法畫漫畫，透過社群媒體 發揮影響力。此趟紐約行，除了親眼見到在社群媒體上追蹤已久的美國獨立插畫家，也發現台灣獨立創作者的水準，其實和美國不相上下。」

紐文中心主任張惠君表示，鑒於紐約漫畫及卡通博物館藝術節的人氣，紐文中心自2017年起邀請台灣漫畫家參展交流，房瑞儀及劉倩帆具備豐富的國內外參展經驗，展桌就像是一間完美的展廳，帶來的手感作品富有濃濃的台灣文青氣息，折服許多美國讀者，認識到更多樣的台灣文化。

堪稱曼哈頓最大的漫畫卡通藝術節，「紐約漫畫及卡通博物館藝術節」每年都可吸引超過7000名觀眾入場，今年為疫情後睽違兩年，首次舉辦實體展會，共計有142個攤位、超過500位參展者參加。