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大華超市紐約首店進駐長島 4月9日開幕

記者張心／紐約報導
大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)
大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)

全美連鎖亞洲超市大華(99 Ranch Market)將紐約首店設立於長島Westbury地區，連續在9日和10日(周日)舉行開幕式周末特別活動，前100名顧客將獲得免費禮品袋，消費50元以上者則可領取特殊禮品。

大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)
大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)

在全美開設店鋪的大華超市，將於9日上午9時揭幕紐約首店，其占地4萬5590平方英尺，供應系列亞洲雜貨和美食，包括蔬果、肉類、魚類、糕點、熟食、冷凍品、生活用品等共計1萬多種商品。此外，大華將於不久後開設Eat Up美食廣場，進駐上海豫園、River壽司、Pho Grand、Coco奶茶等餐飲品牌。

大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)
大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)

大華超市表示，連續兩天舉辦的特別活動，前100名顧客將可憑收據和兌換券，兌換免費禮品袋一份，消費50元以上者則可領取特殊禮品。

關注@99ranchmarket社群平台並注冊超市會員者，可獲得限量版「99 X Long Island」標誌毛線帽；數量有限，送完即止。

大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)
大華超市紐約首店進駐長島，將於9日開幕。(本報記者／攝影)

大華超市也要求顧客在店內配戴口罩，尊重社交防疫距離，保護自己和他人的健康安全。

長島大華超市新店地址：1500 Old Country Rd, #112, Westbury, NY 11590。營業時間：周日至周四，早9時至晚9時；周五、周六，早9時至晚10時。

長島 美食 社群

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