周末好去處／雀兒喜日本美食文化祭 穿和服看表演

日本 美食文化祭

喜愛日本文化和歷史的民眾不應錯過9日(周六)在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)舉行的日本美食文化祭(Japan Fes)，該活動將拉開紐約市一系列日本夏日祭活動的帷幕。現場有美食攤位為民眾帶來日式及各式小吃，還能享受到音樂、舞蹈、武術等表演，體驗原汁原味的日本文化；屆時還有出租日本和服，民眾有機會穿上傳統服飾與街頭藝人打卡合影。活動時間是早上10時至下午6時，地點位於曼哈頓第六大道24街至26街，無需付費入場，更多詳情查閱www.japanfes.com。

蘇格蘭節格紋日遊行

為表揚蘇格蘭人對美國的貢獻，每年4月6日被列為「國際格紋日」(National Tartan Day)，而充滿濃厚英倫風味的「紐約格紋日遊行」(NYC Tartan Day Parade)，將定於9日(周六)在曼哈頓舉行。這是自2019年後首度回歸現場；無論男女老少，參與遊行的人都將穿起蘇格蘭格紋裙，演奏傳統的風笛樂器，許多蘇格蘭裔明星、運動球星的知名人物，將出現在遊行隊伍中與民同樂。遊行於當日下午2時開始，從第六大道西45街遊行至55街，可瀏覽nyctartanweek.org了解更多。

「星際大戰」室內展

這項稱為「粉絲反擊戰」(The Fans Strike Back)的「星際大戰」(Star Wars)室內互動展覽，將從即日起至6月在曼哈頓舉行。超過600件由粉絲們收集的官方物品難得披露在公眾視野下，包括電影中各式各樣經典的道具、海報、真人大小的人物模型，這些展品花費粉絲至少25年完成這些收集，是一場由粉絲為粉絲促成的展覽；前往參觀的粉絲可用綠屏拍照選定背景，盡情沉浸在星球大戰世界中。民眾需憑票入場，可瀏覽thefansstrikebackexhibition.com/new-york/購票。

威廉斯堡跳蚤市場

自2003年以來，Artists & Fleas集合當地藝術家在布碌崙(布魯克林)威廉斯堡開闢出一個集中的零售空間，超過45家供應商、食品商為顧客帶來古董、復古服飾、手工製品、珠寶、唱片、女性時尚用品等，遠洋而來的國際旅客也會到此一逛；儘管網路銷售日益普遍，但發起人希望延續傳統的營銷模式，面對面與顧客交流建立更深聯繫。市場即日起的每周末將在布碌崙北7街70號的建築樓內舉行，時間是上午11時至下午6時。更多資訊在https://reurl.cc/LpRaEx。