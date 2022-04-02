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賭場進曼哈頓在望 3張牌照擬快速敲定

編譯周芳苑／綜合1日電
州立法者擬快速為紐約市發三張賭場牌照 ，可望落腳曼哈頓中心。（美聯社）
州立法者擬快速為紐約市發三張賭場牌照 ，可望落腳曼哈頓中心。（美聯社）

州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會領導人打算快速敲定發放紐約市三張賭場牌照，據悉，其中包括位於曼哈頓市中心高檔百貨公司薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)、為富豪服務的摩納哥風賭場。

霍楚的民主黨同僚建議牌照定價10億元。

紐約州25家既有賭場中，三家位於下州，分別在皇后區、洋克市(Yonkers)和長島。

博彩業者試圖將賭場帶入曼哈頓，認為紐約市最繁華地區欠缺賭場，數十億元平白拱手讓人。

除了博彩業者躍躍欲試，支持霍楚競選連任的酒店和博彩行業委員會(Hotel and Gaming Trades Council)也努力遊說，希望賭場為近1萬名失業成員創造就業機會。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)幕僚長卡羅內(Frank Carone)最近會見拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)執行長戈德斯坦(Robert Goldstein)；據悉，他去年夏天被看到現身摩納哥，希望紐約市(而非長島)獲得三個賭場牌照中的兩個。

經營洋克市和皇后區兩個賽馬場和賭場的米高梅(MGM)和雲頂(Genting)取得牌照的可能性高。

代表曼哈頓上東城的民主黨州參議員克鲁格(Elizabeth Krueger)原反對賭場進駐紐約市，但她如今認為，賭場鎖定富人而非工人階級就可運作，另外，設立賭場須通過標準的城市土地使用批准、獲得當地政府和社區委員會支持。

曼哈頓民主黨議員戈特弗里德(Richard Gottfried)仍堅決反對，認為賭場對市區氣氛有害。

目前構思中的薩克斯百貨頂層豪華摩納哥賭場位於著名聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)對街，據悉，另有硬石賭場(Hard Rock)，可能座落時報廣場或可眺望東河的地點 。

紐約法令禁止在教堂500呎內發放酒類許可證，但尚無類似的賭博許可證法規。

賭場業者巴利(Bally's)表示，在曼哈頓設賭場挑戰大，建議選擇皇后區法拉盛紐約大都會隊主場花旗球場(Citi Field)空地。

紐約市 曼哈頓 皇后區

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