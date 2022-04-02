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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

可能還會漲 電費帳單降不下來

記者胡聲橋／紐約報導
聯合愛迪生公司的高額電費單可能不會很快回落 。(本報檔案照)
聯合愛迪生公司的高額電費單可能不會很快回落 。(本報檔案照)

紐約市大部分居民供電供煤氣的聯合愛迪生公司(ConEdison)日前表示，紐約居民今年早些時候看到的高額帳單可能不會很快回落。該公司稱，1月的高額帳單不僅是因為嚴寒和天然氣價格上漲，開發綠色能源和對俄羅斯的貿易禁令也推動價格上漲。今後，向可再生能源過渡以及減少碳排放計畫的實施，都有可能始終使電價處於高位。

紐約居民拿到1月的電費和煤氣費帳單時，大多吃了一驚，因為帳單上的金額大幅提升，有的甚至增加了兩倍多，叫苦不迭。聯合愛迪生公司稱高價格是市場造成的，天然氣價格大漲，該公司主要靠天然氣發電，所以他們也沒有辦法。

但紐約居民對此並不買帳，且紐約的民選官員們也加入到質疑的行列之中。以州長霍楚(Kathy Hochul)、州總檢察長詹樂霞(Letitia James)和布碌崙區區長雷諾索(Antonio Reynoso)為首的民代都公開反對漲價，要求州公共服務委員會(PSC)對聯合愛迪生公司進行調查。

據報導，聯合愛迪生公司當時有人稱，電費價格會很快大幅回落。但現在看來這並不現實，該公司甚至表示，公司可能會有另一輪漲價。

紐約州要求到2030年全州溫室氣體排放量減少40%，到2050年至少減少85%，到2050年實現淨零排放。然而，州內超過70%的能源來自化石燃料，只有6%的能源來自風能和太陽能。

聯合愛迪生公司警告，紐約即將開展的綠色能源項目，如關閉煤廠，加強風能和太陽能生產，並建設基礎設施來提供這些能源，這意味著另一個成本飆升期即將到來。

愛迪生公司正在皇后區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島建設可靠的清潔城市輸電線路，計畫對這些項目投資約8億元。今年1月，該公司向州公共服務委員會提交了一份新的加價申請，要求州監管機構允許將居民的電費提高11.2%，而天然氣將從2023年開始增加高達18.2%的費用。

天然氣 布碌崙 紐約市

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