周末好去處／全美最大露天市集開幕 享受美食不怕病毒

可樂娜公園歷史尋寶

皇后區的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadow Park)曾經在1939年和1964年舉辦過「世界博覽會」(The World's Fair)，至今仍有一些歷史地標和建築仍保存著。「城市公園巡遊者」(Urban Park Rangers)將於4月3日(周日)，在該處舉辦尋寶冒險活動，參與者將組成隊伍，根據主辦方提供的線索找到答案及寶藏，並透過該活動重新認識這座公園。活動時間為中午12時至下午1時30分，全程免費，參加者須先上網註冊，更多資訊在網頁https://reurl.cc/9OlMWn。

全美最大露天市集開幕

堪稱全美最大的露天美食 市集「Smorgasburg」，位於曼哈頓 下城世貿中心的定點，將自4月1日(周五)開幕；位於布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)的定點則將於4月3日(周日)開幕。該市集集結當地各種美食、網紅店，在疫情持續的當下，民眾可以輕鬆地坐在戶外享受美食，不必擔心病毒傳播。世貿中心營業時間為上午11時到晚7時、展望公園則是上午11時至晚6時，更多資訊可至網站https://www.smorgasburg.com/查詢。

喝茶冥想體驗文化

喝茶不再是年長者專利，有許多年輕一代也開始喜歡喝茶，並且從茶中學習到中華文化、歷史，以及人生的體悟。曼哈頓華埠 社區組織「Chinatown Soup」將在4月3日(周日)舉辦一場喝茶冥想的活動，民眾可以體驗來自景邁山的普洱茶，透過喝茶鎮靜心靈、幫助消化和治癒身體組織，同時探索古茶的生態風土、沖泡技術，以及與身體能量整合的體驗。活動時間為下午4時至5時30分，更多資訊及購票在網頁https://reurl.cc/dXYR8y。

農場發掘體驗日

在紐約市中心很難體驗到農場生活，不過位於東河上的蘭德爾島公園(Randalls Island Park)，將從4月2日(周六)起舉辦農場體驗日，讓各個年齡層的大小朋友，能夠學習各種穀物的知識、認識香料，以及農場動物等，還有機會能夠體驗餵小雞的活動。另外在蘭德爾島上，也有大規模的草地和公園讓民眾可以帶著孩子到現場放風箏、騎自行車等，吸取自然空氣。該活動將於2日早10時至下午4時舉辦，活動免費，詳情在網頁https://reurl.cc/qOEyXy。