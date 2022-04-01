花卉結合香水 梅西花展視覺、嗅覺雙饗宴

以花卉妝點後的梅西百貨，充滿著繽紛著春日色彩。(取自梅西臉書)

紐約市 的氣溫仍低，窗外的花草樹木還在醞釀著能量等待氣溫回暖後綻放，但位於曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)的梅西百貨 (Macy's )室內，已經百花盛開；每年春天在紐約市的梅西百貨總部，都會舉辦的梅西花展(Macy's Flower Show)即日起開放參觀，今年以花卉和香水結合，參觀者不僅可以看到花朵的豔麗，還能聞到芳香，提供視覺與嗅覺的雙重饗宴。

今年花展與各大知名香水品牌以及其經典香水合作，像是卡羅琳娜·海萊娜(Carolina Herrera)的熱銷高跟鞋香水「好女孩」(Good Girl)、迪奧(Christian Dior)經典「迪奧小姐」(Miss Dior)女性淡香水、Marc Jacobs的「雛菊」(Daisy)淡香水、華倫天奴(Valentino)的東方型花香調女用香水「Donna Born in Roma」，以及Viktor&Rolf的「FlowerBomb Ruby Orchid」等，花卉設計則以充滿衝擊力、活力和大膽的現代主義為主，讓參觀者沉浸在絢麗的花朵、天堂般的氣味和大膽的色彩漸變中。

梅西花展，將花卉與香水結合提供參觀者視覺與嗅覺雙重饗宴。(記者顏嘉瑩/攝影) 梅西花展，將花卉與香水結合提供參觀者視覺與嗅覺雙重饗宴。(記者顏嘉瑩/攝影)

學生設計 時裝花卉碰火花

整個百貨規畫成16個展區，從百貨門口的櫥窗開始，就以桃紅色、亮黃色和紫色等花卉妝點著整棟建築，櫥窗內除了展出最新的時裝設計，也有各色的花卉在其中，供民眾欣賞拍照；值得一提的是，櫥窗及秀場內有許多設計，是由紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)的學生所設計，藉由這些獲獎學生們的大膽想像，將時裝與花卉碰撞產生不一樣的火花。

梅西花展，將花卉與香水結合提供參觀者視覺與嗅覺雙重饗宴。(記者顏嘉瑩/攝影)

走進百貨公司裡面，繽紛的色彩映入眼簾，紅色杜鵑花、鬱金香和繡球花充滿著一樓大廳，而為了突顯梅西百貨的經典紅色星星標誌，在大廳底端則有一個做成梅西提袋造型的裝置藝術，中間挖空的星星造型內充滿著粉紅色的杜鵑花，提袋頂端也有黃色、橘色和紅色、紫色的各式花朵，歡迎著每一位賓客的到來。

梅西花卉展，將花卉與香水結合提供參觀者視覺與嗅覺雙重饗宴。(記者顏嘉瑩/攝影)

品牌香氛 花香組成看得到

除了學生們的作品，世界級知名品牌的大師級作品展出也不能少，今年有五個展區為品牌「香味小屋」(scent house)，包括迪奧、Viktor&Rolf、Carolina Herrera、華倫天奴以及Marc Jacobs，都以品牌經典香氛為靈感，將香水的氣味轉而以花朵的視覺方式呈現，參觀者可以聞到香氛的味道，還可以「看」到香氛的組成。

例如像是迪奧的「Miss Dior」香水，根據官方網站形容，該款香水猶如一束優雅且絢麗的花束，繫著無數的花朵和鮮明色彩，散發著千絲萬縷的香氣，呼應著奔放灑脫的特質；事實上，其品牌的「香味小屋」也正映證了香味的形容，整個小屋以優雅的白色為基調，繫著小巧可愛的蝴蝶結，周圍則是由各種色彩繽紛的花朵圍繞，既豐富又脫俗，讓顧客想像擦上該品牌香水，就有如一個優雅的少女置身在花園其中的迷人。

梅西花展，將花卉與香水結合提供參觀者視覺與嗅覺雙重饗宴。(記者顏嘉瑩/攝影)

另外梅西也與紐約市當地的花卉設計師合作，推出「設計師聚光燈系列」(Designer Spotlight Series)，每周都會介紹今年花展中，由花卉設計師設計、值得注意的展區、幕後花絮等，讓民眾在欣賞花卉的同時，也能透過背後的小故事，更深入了解花展。

梅西百貨花展從即日起展出至4月10日(周日)，活動免費參觀，地點位於曼哈頓西34街151號，營業時間為每天早上11時至晚9時；每周五、六則營業至晚10時，更多資訊可上梅西百貨花展官網：https://www.macys.com/s/flower-show/查詢。