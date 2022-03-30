12歲華裔少年汪正明 紐約州YMCA泳賽奪6冠

汪正明(右)勇奪2022年YMCA游泳冠軍賽紐約州比賽六枚金牌。(汪全海提供)

12歲華裔少年汪正明(Jason Wang)近日在2022年YMCA游泳 冠軍賽紐約州 比賽中，共勇奪男子12歲六項冠軍；父母未來希望繼續發展兒子體育才能，希望能朝奧運會前進。

在長島 出生長大的華裔少年汪正明，日前在該賽事中，分別在50碼、100碼、200碼自由泳、50碼蝶泳、200碼個人混合泳以及200碼自由泳接力賽等六項比賽，獲得男子12歲冠軍；其中50碼自由泳中，更游出24秒38的好成績，達到AAAA級別水平，在美東地區都非常有競爭力。

比賽時，汪正明(前左)從游泳跳台躍入泳池。(汪全海提供)

就讀七年級的汪正明，從三歲開始學習游泳，並相當有天分；父親汪全海表示，他四歲半已掌握所有游泳技能，還通過深水測試，五歲半時，汪正明已經開始參加競技游泳訓練和比賽。

汪全海說，2015年當時還不滿六歲的汪正明，就獲得八歲以下組紐約州YMCA游泳比賽的決賽權，是當年獲此資格年齡最小的選手；2016年，又游進八歲組所有七個項目的決賽；2018年他獲得了八歲組100碼個人混合泳、50碼自由泳和100碼自由泳等三項賽事的冠軍。

汪全海表示，未來他想開發兒子多方面體育才能，培養他向奧運會「現代五項」運動發展；現代五項包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步。

除了在游泳競賽獲得好成績，汪正明從小還參加公益活動及社區服務，去年，汪正明還考進了長島資優學校(Long Island School for the Gifted)。