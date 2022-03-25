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布碌崙植物園聲音裝置、藝術展…春遊好地方

記者顏潔恩／紐約報導
春天腳步臨近，布碌崙植物園是適合造訪的景點之一。(取自BBG官網)
春天腳步臨近，布碌崙植物園是適合造訪的景點之一。(取自BBG官網)

紐約的寒冬終於就要過去，這幾天氣溫回升又到了大地回春的好時節；伴隨著新冠疫情好轉，布碌崙(布魯克林)植物園重啟，並公布2022年度的節目列表、各類項目展覽、以及向來深受民眾愛戴的亮點活動的回歸等，以下挑選幾組適合近期遊園的項目，不管是獨身或結伴都可以來一趟的清心小旅遊。

民眾可在布碌崙植物園的Cherry Esplanade大草原參與新冠疫情紀念活動...
民眾可在布碌崙植物園的Cherry Esplanade大草原參與新冠疫情紀念活動。(取自BBG官網)

曾經的摯愛 悼新冠逝者

為紀念紐約市因新冠病毒封鎖兩周年，布碌崙植物園即日起至本月31日(周四)在園內的Cherry Esplanade安裝聲音裝置，舉行悼念活動；超過五分鐘的原創作品由當地作曲家戈登(Michael Gordon)特意為逝去的人而譜寫、音樂家科信(David Cossin)彈奏，旋律從在草原裝置的七個電顫琴(vibraphones)中傳出，每小時播放一次，非常適合民眾冥想、放空思緒。

「雖這座城市住著來自各方的人，但那些因新冠死去的人所擁有共通點，是他們都曾被人用力愛著」，戈登表示，希望這部作品能向失去摯愛的人們伸出安慰的手，造訪這片草原的民眾也不妨花幾分鐘時間打坐，懷念已離開的人；已購票進入植物園的民眾無需額外付費參與此項目，更多詳情可訪問網頁：bbg.org/loved。

「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)
「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)

「能治病的植物」藝術展(Plant Cure)

該展覽於兩年前便推出，但因新冠疫情被迫叫停，日前重新開展至本月底；藝術展展示了五位藝術家以素描、油畫、雕塑、文字等藝術形式的作品，體現植物的藥物屬性，人們從中獲得寬慰，詮釋大自然奇妙的治癒力量，值得一提的是各藝術家也利用疫情沉澱的時間製作了新的作品，為原有的展覽增添新內容。

「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)
「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)

羅森博格(Maddy Rosenberg)是五位藝術家之一，身兼策展人的她表示，疫情令她重新思考人類賴以生存的生態系統，在心理和物質上如何依賴與藥物之間的相互關係，這個階段推出該藝術展可謂是非常應景，啟發民眾思考；造訪者可在Conservatory畫廊裡參觀該展覽，更多詳情可訪問網頁：bbg.org/visit/event/plant_cure。

「委婉曲折」語音導覽活動，介紹布魯克林大自然景觀。(取自BBG官網)
「委婉曲折」語音導覽活動，介紹布魯克林大自然景觀。(取自BBG官網)

「委婉曲折」(Meander) 語音導覽

由藝術家Joseph White、Gelsey Bell創作的音樂伴奏作品，搭配聲音專門介紹布碌崙植物園區域，引領民眾在耳機傳來的聲音中漫步在這片自然景觀裡；參與這項製作的創作家均是受到「紐約時報」評選的專業人材，致力於將植物園複雜的地形通過語音呈現給聽眾，學習更多植物園的歷史，並鼓勵民眾放慢腳步、靜下心來，專注聆聽和體驗大自然給自己的禮物。

民眾可在造訪者中心(Visitor Center)掃碼獲得語音，沿著導覽的指示參觀植物園；為避免打擾其他人，民眾應自身攜帶耳機，並將手切換至「請勿打擾」模式。

小提醒

布碌崙植物園一共有三個入口，分別是布碌崙Eastern Parkway 150號、Flatbush大道455號、以及Washington大道990號；民眾可自駕前往，但在高峰期時可能難以找到停車位，不妨搭乘地鐵，多條線路包括B、Q、2、3、4、5號線列車，或B16、B41、B43、B45、B48號公車抵達；開園時間是每周二至周日，早10時至下午5時30分，需憑票入場。

植物園 布碌崙 疫情

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