周末好去處／梅西百貨 香水與花卉盛宴

家庭古典音樂會

為慶祝婦女歷史月，布碌崙(布魯克林)音樂學院(Brooklyn Conservatory of Music)的弦樂、鋼琴班學生將於26日(周六)帶來「開拓者：兒童古典音樂會」演出，專門演奏由女性作曲家創作的曲目；如過去一樣，女演員Annie Lee Moffett將受邀作為節目主持人，在表演之間介紹曲風並講解女性創作者在其作品內擔任的角色，活動開放給所有音樂愛好者，但主辦方建更推薦給八歲以上民眾；需憑票入場，成人價12元、兒童價8元，可瀏覽bkcm.org。

貝瑞吉聖派翠克節

本月17日是愛爾蘭國慶日，也是聖派翠克節(St. Patrick Day)，若錯過之前在曼哈頓 舉辦的遊行 ，不妨趁著27日(周日)來布碌崙南區的貝瑞吉參與慶祝活動；不僅宣揚愛爾蘭文化及表達對傳統文化的熱愛，該活動歷年來已成為各族裔同歡、促進相互文化交流的好機會，鼓勵民眾配戴三葉草、綠色服飾出席。活動將於上午9時30分在St. Patrick Roman Catholic Church展開，遊行隊伍則在下午1時3大道交Marine大道開始，入場免費，詳情可查閱brparade.com。

梅西百貨 鮮花展

固定在曼哈頓先鋒廣場(Herald Square)展開為期兩周的梅西花展(Macy’s Flower Show)，今年將於27日拉開帷幕，是愛花之人不可錯過的年度盛事；今年與各大奢華品牌合作，推出香水與花卉設計的結合，令觀眾流連在視覺和嗅覺衝擊交叉的盛宴中。紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)的學生也將在梅西百貨的櫥窗以及特別安排的時裝秀活動中展示他們的獲獎作品，梅西也將現場直播給觀眾帶來花卉設計師的個人幕後故事，可瀏覽macys.com/s/flower-show查詢詳情。

「福爾摩斯」手稿展

曼哈頓上東城的格羅里爾俱樂部(Grolier Club)從即日起至4月15日將展出英國小說作家柯南道爾(Conan Doyle)私藏的221件「福爾摩斯」相關資料，包括原小說手稿、創作構思信函和柯南道爾從未公開的手寫演講稿；該展覽是紐約市舉辦的首個綜合性福爾摩斯展覽，熱愛該系列偵探名著的讀者應把握剩下的時間；入場免費，但需在該網站eventbrite.com/o/the-grolier-club-30176517250註冊。