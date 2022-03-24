我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰爭終結全球化：美、墨、巴西、東南亞受惠

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

時裝之都回歸 亞當斯羅倫走秀

記者和釗宇／紐約報導
知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯(右)到場走秀。（市長辦公室提供）
知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯(右)到場走秀。（市長辦公室提供）

知名設計師羅倫(Ralph Lauren)日前在紐約市現代藝術博物館(Museum of Modern Art)舉辦其同名品牌新品時裝發布會，市長亞當斯(Eric Adams)也到場走秀，宣示「時裝之都」紐約已經回歸，紐約市也正加速疫後恢復。

本次走秀是羅倫疫情以來首次親臨現場，與亞當斯同場的還有時尚雜誌Vogue主編溫圖(Anna Wintour)；亞當斯身著嵌有以紐約市為靈感的金色圖案衣服走秀，他打趣道，「這是紐約市長的新衣櫥，紐約市已經回歸，這裡是時尚之都。」

亞當斯還在其Instagram上曬出自己走秀以及和溫圖合影的照片，並寫道，「擺個姿勢！現代藝術博物館難以置信的夜晚，慶祝羅倫開闢性的產品，並傳達清晰的信息：紐約市已經回歸！」

亞當斯上任以來一直呼籲企業員工回到實體崗位，並在疫情降溫後不斷放鬆防疫限制，力圖加快紐約市疫後復甦；不過，亞當斯仍未計畫解除私營企業新冠疫苗強制接種令，稱放鬆防疫要循序漸進；此前他已經取消公校口罩令，並預計下月初取消五歲以下兒童在校的口罩令。

其他到場明星還包括演出Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)莉莉柯林斯(Lily Collins)、金球獎影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)、布羅斯納漢(Rachel Brosnahan)等。

知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯到場走秀。(美...
知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯到場走秀。(美聯社
知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯(右)到場走秀...
知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯(右)到場走秀。（市長辦公室提供）
知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯到場走秀。（市...
知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯到場走秀。（市長辦公室提供）

紐約市 亞當斯 疫情

上一則

鄧炳強獲任命加入市教育政策小組

下一則

家長有心魔 紐約市公立小學接種站冷清

延伸閱讀

若疫情未反彈…5歲以下兒童4．4有望摘口罩

若疫情未反彈…5歲以下兒童4．4有望摘口罩
因惡意騷擾又被捕 地鐵人糞攻擊犯被要求繳納保釋金

因惡意騷擾又被捕 地鐵人糞攻擊犯被要求繳納保釋金

若疫情無反彈 紐約4月4日解除5歲以下兒童在校口罩令

若疫情無反彈 紐約4月4日解除5歲以下兒童在校口罩令

治安續惡化 上周末29人中槍…社區安全小組將擴大執勤

治安續惡化 上周末29人中槍…社區安全小組將擴大執勤
紐約數千民眾華埠街頭反監獄 要求亞當斯守諾

紐約數千民眾華埠街頭反監獄 要求亞當斯守諾

熱門新聞

紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
初女士的車被盜後，警察到她家中進行調查，並追蹤到汽車的信號。(初女士提供)

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

2022-03-22 12:11
香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

2022-03-19 15:50
新冠Omicron亞種病毒BA.2傳播快速，CDC表示，該變種在紐約州和新澤西的新增感染病例已占約四成。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐新Omicron亞種病毒傳播快 已占新病例4成

2022-03-17 07:12

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高