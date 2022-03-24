時裝之都回歸 亞當斯羅倫走秀

知名品牌Ralph Lauren日前新品時裝發布會，紐約市長亞當斯(右)到場走秀。（市長辦公室提供）

知名設計師羅倫(Ralph Lauren)日前在紐約市 現代藝術博物館(Museum of Modern Art)舉辦其同名品牌新品時裝發布會，市長亞當斯 (Eric Adams)也到場走秀，宣示「時裝之都」紐約已經回歸，紐約市也正加速疫後恢復。

本次走秀是羅倫疫情 以來首次親臨現場，與亞當斯同場的還有時尚雜誌Vogue主編溫圖(Anna Wintour)；亞當斯身著嵌有以紐約市為靈感的金色圖案衣服走秀，他打趣道，「這是紐約市長的新衣櫥，紐約市已經回歸，這裡是時尚之都。」

亞當斯還在其Instagram上曬出自己走秀以及和溫圖合影的照片，並寫道，「擺個姿勢！現代藝術博物館難以置信的夜晚，慶祝羅倫開闢性的產品，並傳達清晰的信息：紐約市已經回歸！」

亞當斯上任以來一直呼籲企業員工回到實體崗位，並在疫情降溫後不斷放鬆防疫限制，力圖加快紐約市疫後復甦；不過，亞當斯仍未計畫解除私營企業新冠疫苗強制接種令，稱放鬆防疫要循序漸進；此前他已經取消公校口罩令，並預計下月初取消五歲以下兒童在校的口罩令。

其他到場明星還包括演出Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)莉莉柯林斯(Lily Collins)、金球獎影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)、布羅斯納漢(Rachel Brosnahan)等。