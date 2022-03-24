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中國買家4200萬買長島25英畝地產

記者牟蘭／紐約報導
一名來自中國北京的神秘買家日前花費4200萬元買下前道林學院。(取自道林學院臉書)
一名來自中國北京的神秘買家日前花費4200萬元買下前道林學院。(取自道林學院臉書)

一名來自中國北京的神秘買家日前花費4200萬元，買下水星國際(Mercury International)公司，該公司擁有擁有位於長島蘇福克郡(Suffolk County)奧克代爾(Oakdale)的前道林學院(Dowling College)，是一個面積達25英畝的地產。

根據地產紀錄，鐵路大亨范德比 (William K. Vanderbilt)打造了這個有百年歷史的莊園，隨後成立私立學校道林學院，因該校從2015年開始，新生入學人數逐漸減少，翌年因無法償還5000萬元的債務宣布倒閉，並以2610萬元的價格拍賣給德拉瓦州的水星國際公司。

時隔四年，一家來自中國北京的「中國東方資產管理有限公司」(China Orient Asset Management Co. Ltd.)，去年12月17日以4200萬元的價格買下水星國際公司，意味著這個25英畝的地產也將易主。

水星國際公司的運營主任、地產管理者庫克(Don Cook)表示，豪宅與校園並未計畫再次出售，新屋主也尚未決定如何處理這個產業，「我真的不知道這個物業最好的處理方法是什麼；無論發生什麼，我相信社區的民眾都不會對此滿意；如果最終這裡變成房產項目，居民也不會高興」。

這個曾經綠樹成蔭的莊園，因毗鄰Connetquot河，過去常被當地居民當作慢跑與划船的休閒場所，但自從道林學院關閉以來，該產業多次遭人破壞，更成為不法分子行竊的目標，這一問題引起艾斯利普(Islip)鎮民選官員與當地居民的不滿，多次要求屋主管理相關物業。

北京 長島 德拉瓦州

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