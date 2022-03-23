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余安怡繪「麻雀枱上的手」 獲學院藝術賽金鑰匙獎

記者胡聲橋／紐約報導
余安怡的獲獎畫作「麻雀枱上的手」。(余安怡提供)
余安怡的獲獎畫作「麻雀枱上的手」。(余安怡提供)

史泰登島華裔高中女生余安怡(Vienna Du)一幅名為「麻雀枱上的手」的畫作，獲得了2022學院藝術和寫作大獎賽(2022 Scholastic Art & Writing Awards)，紐約區比賽的金鑰匙獎(Gold Key Award)；該作品將在大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)展出。

余安怡在創造「麻雀枱上的手」。(余安怡提供)
余安怡在創造「麻雀枱上的手」。(余安怡提供)

就讀11年級的余安怡介紹，「麻雀枱上的手」畫的是麻將桌上三雙女人的手，代表了華裔三代人；她解釋，畫作表達的是美國華裔共同的文化之根以及文化的傳承。

她表示，疫情期間和家人的接觸多了，聽爸爸講家族的歷史，跟奶奶學做中餐、說粵語，還學會了打麻將，身為移民第二代的她，感覺越來越能觸摸到自己的文化根源，也對自己的文化傳統也越來越感到自豪。

余安怡的媽媽露娜(Luna)介紹，她在中學時從廣東移民到美國，丈夫則是越南華僑，余安怡小時候曾學過畫畫，雖然只是玩玩，但具有天分的她獲得了老師的讚賞，疫情期間，因為空餘時間比較多，她就給孩子報了繪畫班，在去年學了三個月，畫出了「麻雀枱上的手」，沒想到最後獲得了金鑰匙獎。

余安怡與自己展出中的畫作合影。(余安怡提供)
余安怡與自己展出中的畫作合影。(余安怡提供)

目前就讀史泰登島蘇珊瓦格納高中(Susan E. Wagner High School)11年級的余安怡，不僅對繪畫有天分，在寫作上也有不俗的表現；撰寫的「我的家人講述我的根」(My Family Taught Me About My Roots)，就曾被發表在由非營利組織「青年交流」(Youth Communication)出版的刊物上，獲得了相當的肯定。

學院藝術和寫作大獎賽是美國歷史最悠久、具有知名度比賽，主要能展示青少年繪畫和寫作才能；今年紐約區的比賽中，收到來自紐約市五大區250個學校，3200多名七到12年級的孩子，提交共超過1萬1000多幅的繪畫和寫作作品。

在經過篩選，今年共289件繪畫作品和206篇作文獲得了金鑰匙獎，共同在大都會藝術博物館展出，優秀作品還將有機會參加全國比賽。

華裔 大都會 疫情

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