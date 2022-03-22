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墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

周邊居民關注機場交通 拒徵用房產

編譯周芳苑／綜合21日電
拉瓜地亞機場快線效果圖。(州長辦公室提供)
拉瓜地亞機場快線效果圖。(州長辦公室提供)

紐新航港局(Port Authority)正規畫改善拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)交通，數十位皇后區居民和關注交通議題的人士日前齊集東艾姆赫斯特的萬豪酒店(Marriott Hotel)，了解具體構想。

在紐約任教的吉布森(Roje Gibson)想起最近從機場搭錯公車的經驗；他說，即使生活在紐約市區，每次到機場總覺得混亂困惑，他不想花大筆錢搭優步(Uber)等出租車，偏好搭公車，問題是必須先找到公車站。

吉布森前往拉瓜地亞機場可搭親朋好友便車、昂貴出租車或公車(有兩條路線)，不論哪一種方式都容易塞車，他寧可搭地鐵

搭地鐵前往機場正是航港局考慮選項之一，將地面上N線和W線延伸至拉瓜地亞機場。

其他前往機場的交通選擇包括開設新公車路線、穿越東河的渡輪或採用新興技術如個人快速運輸系統(personal rapid transit pod)。

航港局還可能採取類似前州長葛謨提議的機場快線(AirTrain)，連接機場與大都會-威利斯角車站(Mets–Willets Point Mets-Willet Point )，或在全新地點設機場快線車站。

航港局官員帕雷克(Hersh Parekh) 說，大家共同心聲是機場需要更好的公共交通。

機場鄰近屋主對任何機場交通新計畫都感到擔憂；聯合社區公民協會(United Community Civic Association)主席瑪麗波弗羅莫(Rose Marie Poveromo )認為，沒有必要啟動徵用權、動用私有財產，任何人都不該為任何事情或大眾舒適而失去自己的房產。

皇后區屋主格拉斯(Keely Glasse)不反對公車、擴建額外或既有地鐵線路，但認為破壞阿斯托里亞地區(Astoria)迪馬斯大道(Ditmars Boulevard)沿線房屋的大型計畫都可能影響環境，她不願接受。

拉瓜地亞機場 地鐵 租車

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