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「我與父母的美好時光」徵文 前三名獎金300元

記者顏嘉瑩／紐約報導

致力於落實華人傳統孝道文化，「美國全球和平華人聯合會」第四屆徵文比賽活動已展開，只要現居美國和加拿大，年齡在25歲以下者，都可參加；今年主題為 「我與父母的美好時光」，參加者須在4月15日前寄出文章，前三名可獲得300元獎金。

美國全球和平華人聯合會希望透過孝情徵文比賽，提倡家庭和諧，藉此促進世界和平；該比賽今年邁入第四屆，鼓勵年輕人藉由撰文，表達對父母及長輩的感謝。

今年徵文主題為「我與父母的美好時光」，目前居住在美國或加拿大的25歲以下華人均可參加；參賽者可用中文或英文寫作，字數500字到1000字以內，將作品透過電郵在4月15日(周五)以前寄至[email protected]，信件標題「2022孝情徵文」。

評審將基於主題內容、表達技巧和真實性評分，並於4月30日(周六)在新澤西州舉辦頒獎儀式，得獎者可獲得300元獎金；獎金將分六個月發放，每月50元。

更多內容可上官網https://cpfwpusa.org查詢，或以電郵聯繫[email protected]

華人 加拿大 新澤西州

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