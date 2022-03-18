想體會天涯海角滋味？來趟紐約蒙托克燈塔之旅

位於長島最東邊的蒙托克燈塔，為紐約州首座燈塔。(取自蒙托克燈塔臉書)

想暫時逃避紐約都市的喧囂嗎？想利用周末體會一下天涯海角的滋味嗎？想親眼見識一下紐約州 的第一座燈塔嗎？位於長島 最東端的蒙托克燈塔(Montauk Lighthouse)就是您的最佳答案。

紐約長島的最東端是蒙托克角，而矗立在蒙托克角頂端，最令人矚目的景觀就是蒙托克燈塔。實際上，蒙托克燈塔及其周圍地區都屬於蒙托克角州立公園；而這個公園位於紐約州蘇福克郡(Suffolk County)東漢普頓鎮。

蒙托克燈塔座落在長島最東邊。(取自蒙托克燈塔臉書)

蒙托克燈塔高110呎，需要攀爬137級階梯，才能登上蒙托克燈塔塔頂，一覽美麗的大西洋海岸風光。燈塔的信號燈每五秒鐘閃爍一次，從距離燈塔17哩的海面就可以看到燈光。

紐約州首座 美現存最老燈塔

蒙托克燈塔於1797年首次啟用，距今已有200多年的歷史。它是紐約州的第一座燈塔，也是美國仍在使用，現存最古老的燈塔之一。這個燈塔啟用時，從大西洋彼岸到達紐約的船隻，如果要通過長島灣從北面進入紐約港，船上的水手就全靠這個燈塔導航。它的重要性，使其成為美國獨立後的第一個公共工程項目。

蒙托克燈塔見證了歷史。當大西洋兩岸的貿易日益發達，從歐洲大陸到美國的移民越來越多，紐約是美國當時貨船和客船的第一目的地。第一和第二次世界大戰中，許多從歐洲戰場乘船歸來的美國士兵，他們看到的美洲大陸的第一束光就是從這個燈塔發出的，人們可以想象美國士兵當時回家的激動心情。1967年，曾經有人提議拆掉這個燈塔，但因為遭到抗議而作罷。

成立博物館 秀珍貴歷史文件

現在， 蒙托克燈塔已經成為了一個旅遊景點，它的旁邊就是蒙托克燈塔博物館。博物館通過歷史文件和照片，展示了燈塔的悠久歷史。其中最珍貴的，是美國當時的國務卿傑斐遜於1792年簽署的兩份建造燈塔的文件，以及最後由當時的美國總統華盛頓簽署的，授權聯邦政府購買土地建造燈塔的法案。

最初使用這個燈塔時，照明使用的是鯨油。燈塔靠燃燒鯨油維持運轉達一個多世紀，直到後來開始使用煤油，人們才廢棄鯨油。博物館的吉爾馬丁畫廊(Gilmartin Galleries)就有一個關於19世紀捕鯨業的專題展覽，展出了一系列的照片和圖片，以及相關文物。

開車從紐約市出發，大概需要兩個多小時才能到達蒙托克燈塔。如果想在蒙托克角州立公園多轉轉，多逗留一些時間，燈塔附近也有多家旅館可供遊客選擇。蒙托克燈塔目前對遊客關閉，春天時將對遊客開放。

蒙托克燈塔位於長島蘇福克郡(Suffolk County)最東端，地址：2000 Montauk Highway，Montauk，NY， 11954；官網：https://montauklighthouse.com/。

紐約還有這些燈塔

●若你不想離開紐約市，周邊也有其他燈塔可供民眾旅遊，例如曼哈頓現存的唯一一座燈塔「小紅燈塔」(The Little Red Lighthouse)，它位於曼哈頓西北部橫跨紐約和新澤西州的喬治華盛頓橋下。

●在長島灣航道中央，靠近紐約市的地方還有一個燈塔，名為「處決岩燈塔」(Execution Rocks Light)，據說當時的英國軍隊把犯人綁在這塊礁石上，利用漲潮的海水把犯人淹死。

●在史泰登島靠近布碌崙(布魯克林)的地方也有一座燈塔，這座燈塔名叫華茲華斯堡燈塔(Fort Wadsworth Light)，為從南面進出入紐約港的船隻提供導航，其特點是座落在一個駐扎軍隊的堡壘中。

●位於東河的羅斯福島上也有一個燈塔，名為羅斯福島燈塔(Roosevelt Island Lighthouse)，為通過東河的船隻提供導航，50呎高的燈塔完由石頭建成。據說，這座燈塔是當時羅斯福島麻風病院裡的病人修建的。