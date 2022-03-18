周末好去處／長島亨廷頓鎮 聖派翠克大遊行

美國自然博物館 蝴蝶展

美國自然博物館為了紀念建館23周年，專門舉辦了一個蝴蝶展。遊客任何時候來參觀，都可以看到大約500隻各類蝴蝶在華氏80度的環境下，圍繞著眾多熱帶植物和花卉翩翩起舞。這些蝴蝶大約可分為100種，來自佛羅里達州、哥斯大黎加、泰國、巴西、肯亞、澳洲等國家，包括帝王蝴蝶和斑馬長翅等著名品種。這個蝴蝶展將開放到5月30日。官網：https://www.amnh.org/exhibitions/butterflies。

布碌崙(布魯克林)日落公園訂於20日(周日)下午3時至4時30分將舉行一場名為「歡迎春天」的免費音樂會，Regina Opera的一組明星級歌劇演員將參加演出。這場長度為90分鐘的演出中，最出彩的組合將會是女高音Dilara Unsal和鋼琴伴奏Cameron Pieper。觀看演出需要出示疫苗注射證明、身分證和口罩。官網：http://www.reginaopera.org/season.htm#Outreach。

長島 亨廷頓鎮 聖派翠克大遊行

長島亨廷頓鎮第88屆聖派翠克節大遊行訂於20日(周日)舉行。亨廷頓鎮的聖派翠克節大遊行是長島歷史最悠久、也是規模最大的，當地居民將身著盛裝參加遊行。遊行隊伍中包括數十個管樂隊。很少有人知道，支付遊行的並不是亨廷頓鎮，而是一個名為Huntington Ancient Order of Hibernians的組織。官網：http://www.huntingtonhibernian.com/parade/index.html。

林肯中心 布魯斯家庭音樂會

林肯中心訂於19日(周六)舉辦名為「跟著Catherine Russell了解什麼是布魯斯」的家庭音樂會，布魯斯歌手Catherine Russell曾榮獲葛萊美獎，被譽為「當今最好的布魯斯歌手」。她在這場一個小時的互動音樂會中，將結合現場演出，介紹布魯斯的基本音樂概念。歡迎家長帶孩子參加這場音樂會。官網：https://jazzatlincolncenter.squarespace.com/what-is-the-blues-with-catherine-russell。