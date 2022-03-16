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女鋼琴家張安麟 疫情後卡內基首演

本報紐約訊
曾獲格萊美獎的女鋼琴家張安麟，疫情後16日在紐約卡內基-威爾音樂廳首演。(angelinchang.com)
曾獲格萊美獎的女鋼琴家張安麟，疫情後16日在紐約卡內基-威爾音樂廳首演。(angelinchang.com)

疫情趨緩，曾獲格萊美獎最佳樂器獨奏大獎的女鋼琴家張安麟(Angelin Chang)16日在曼哈頓卡內基-威爾音樂廳舉行現場音樂會。這場音樂會原本在兩年就應邀舉行，但被疫情打斷推遲。張安麟與作曲家爵士鋼琴家16日晚8時一起首演 Perpetual Motion Etudes 的古典/爵士融合樂風。

張安麟目前任教於俄亥俄州克里夫蘭大學音樂學院鋼琴系主任。她五歲開始學鋼琴，畢業於約翰霍布金斯大學音樂藝術博士，曾師事法國巴黎音樂學院名作曲家梅西安(Olivier Messiaaen)，是第一位同年同時獲得法國巴黎音樂學院鋼琴演奏和室內音樂演奏頭獎的美國音樂家。張安麟獲得第49屆格萊美獎上，以演奏梅西安的作品「異國鳥歌」(Exotic Birds)榮獲格萊美音樂最佳樂器獨奏大獎。

另外值一提的是張安麟的父親張德光教授自印第安納州州立博爾大學(Ball State University)政治系退休後，97高齡仍然筆耕不輟。張德光曾擔任國際政治學會(International Political Science Association)亞洲及太平洋委員會主席長達40年，對促進文化交流及國民外交，貢獻卓著。

 張安麟教授演出時 16日晚上 8時，在紐約卡內基音樂廳 - 威爾演奏廳，紐約市曼哈頓 7th Street and Seventh Avenue，查詢(212)247-7800。

曾獲格萊美獎的女鋼琴家張安麟，疫情後16日在紐約卡內基-威爾音樂廳首演。(ang...
曾獲格萊美獎的女鋼琴家張安麟，疫情後16日在紐約卡內基-威爾音樂廳首演。(angelinchang.com)

梅西 疫情 曼哈頓

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