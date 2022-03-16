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布碌崙植物園「能治病的植物」展 5藝術家省思生態

記者胡聲橋／紐約報導
「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)
「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)正在進行名為「能治病的植物」(Plant Cure)藝術展，將持續至3月底；該展覽兩年前便推出，但一開展就遭遇新冠肺炎疫情，被迫叫停，將近兩年後才於日前重新開展。

這個藝術展展出了五位藝術家的作品，包括素描、油畫、雕塑、文字和其他藝術形式，表現出植物的藥物屬性，詮釋出大自然奇妙的治癒力量。這些藝術家於2020年3月到植物園畫廊準備這項展覽，但由於疫情爆發，剛開展就被迫關門；之後幾個月，雖然紐約市一些文化機構陸續開放，但布碌崙植物園畫廊直到去年10月才重新開放。

「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)
「能治病的植物」藝術展，在布碌崙植物園重新開展。(主辦方提供)

在將近一年的時間裡，這五位藝術家可以自由使用植物園和圖書館，他們作了新的思考、進行了新的研究、產生了新的靈感，為這個藝術展增添了新的內容。

羅森博格(Maddy Rosenberg)是五位藝術家之一，身兼策展人的她認為，新冠疫情其實更讓她思考人人類賴以生存的生態系統，和人們從心理和物質上所依賴的藥物之間的相互關係，思考人們和大自然的關係，以及大自然的破壞力和治癒力的關係。現在辦「能治病的植物」藝術展，可以說正是時候、非常應景，可以啟發人們的思考。

羅森博格從小在布碌崙長大，經常到植物園來探尋大自然的奧祕；她一開始打算搞一個巡迴展，在每一個地方的展覽，都與當地藝術家合作，但新冠疫情讓她打消了這個念頭，現在她想的是什麼時候能去洛杉磯辦展。

「能治病的植物」展覽將開放到3月底，參展藝術家還有Desirée Alvarez、Agnes Murray、Amanda Thackray和 James Walsh；展覽網頁為www.bbg.org/visit/event/plant_cure；布碌崙植物園的開放時間為每周二至周日上午10時至下午4時半。

植物園 布碌崙 疫情

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