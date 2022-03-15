寄養兒童社安金 紐約今夏起停收

紐約市 將不再收取寄養中心兒童的社安金 ，而是將這筆錢存起來，供寄養兒童重新回家、被他人領養或是18至24歲踏上社會時使用。維權組織稱讚紐約市的政策，希望成為全國兒童寄養機構的典範。

市兒童服務管理局局長丹豪塞(Jess Dannhauser)說，「這些社安金支票本來就是寄養兒童的錢，應當讓他們在合適的時候使用。」

收取寄養兒童的社安金在全國49個州和華盛頓特區普遍實行，紐約市設有專人甚至還聘請私營企業來確定哪些兒童可以申請社安金，然後領出使用，且不告知寄養中心和兒童的家庭。

兒童福利 機構表示，他們將收取的社安金用在寄養兒童的衣食住行上，但根據聯邦和各州法律，其他寄養兒童所獲得的衣食住行服務，並不需要使用自己的資源。

約10%至20%的寄養兒童或因自己殘障，或是因為家長殘障以及死亡，可依法獲得社安金。

寄養的孤兒一年可以獲得數千元的倖存者社安福利，殘障兒童或是家長殘障的寄養兒童可獲2000元，家長去世的兒童會更多。

12歲進入寄養中心的佩雷茲(Melanie Pere)18歲時離開，但19歲時重新回來，說「我沒有父母，母親去世了，我離開的時候身無分文。」她表示在紐約又沒有錢，是重回寄養中心的主要原因。

如今21歲的佩雷茲有個一歲的女兒，她知道自己最終將告別寄養中心。她數年前第一次離開時被告知，由於她身有殘疾，每個月會收到數百元的社安金。但社安金支票都寄給了寄養中心，佩雷茲說，「他們不能拿走不是自己的東西，我要用這筆錢照顧孩子和支付部分學費，我要自立。」

丹豪塞表示，兒童服務局修改了政策，今年夏天開始，將把收取的兒童社安福利金存起來，並將向寄養兒童介紹如何存錢和今後的用途，包括付房租和付學費等，因為寄養兒童踏上社會之初不易，這筆錢會有所幫助。

但因為貧窮、心靈受創和沒有接受完整的教育，寄養兒童踏上社會後異常艱難，失業、無家可歸乃至進入監獄的比率都高，他們在四年制大學的畢業率僅有3%到4%。