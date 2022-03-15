律師短缺 房客被趕求助難

因律師短缺，房客受驅逐威脅須獨自面對法庭 。(美聯社)

紐約州 房客驅逐禁令到期已近兩個月，律師短缺、住房法院全力清理積壓案件，許多被房東 驅趕的紐約房客找不到律師出面，須獨自處理，律師及倡議人士稱，紐約市 提供免費法律服務的律師權計畫(Right to Counsel)已然敗壞。

法院行政辦公室發言人查爾芬(Lucien Chalfen)說，3 月1日，18起新驅逐案的房客被迫在沒有市府資助律師之下進行法律程序。與紐約市簽約提供代理服務的紐約市法律服務中心(Legal Services NYC)執行董事拉斯穆森(Raun Rasmussen)解釋，實在無人受理新案。

拉斯穆森稱，他任職的組織過去有54名律師參與律師權計畫，如今僅39名。

法官帶入新驅逐案件、又加快腳步處理疫情暫停驅逐時積壓的案件。

紐約市議會2017年制定「律師權法」(Right to Counsel law)，為面臨驅逐的低收入租戶提供免費法律代表。紐約市律師權倡導組織(Right to Counsel NYC)2月16日寫信給紐約州首席法官迪菲奧雷(Janet DiFiore)稱，法官過去在貧困租戶有律師協助時平均30分鐘審理一案，如今15分鐘審兩案，又說，一些組織拒絕受理，只因律師短缺，有些律師手頭有60至80案。

律師權法生效前，95%房東在驅逐案中有律師代表，房客僅1%有法律顧問。

收信的迪菲奧雷法官要求住房法院院長、監督法官施耐德(Jean T. Schneider)回應；施耐德在發給該聯盟的電郵中說，工作量和能力是法律服務單位與民事司法辦公室間的問題，法院不會應法律服務提供者要求減少日程安排。

提供免費律師服務的法律援助協會(Legal Aid Society)民事律師霍爾德(Adriene Holder)說，該協會未曾拒絕新的驅逐案，但如果法官不推遲某些案件或放慢新案數量，所有法律服務提供者將面臨問題。

律師權計畫主要發起人之一前市議員、現曼哈頓區長李文(Mark Levine)說，法院有權放慢案件速度以解決問題，可免法律服務提供者過度勞累。