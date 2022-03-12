福斯驚悚劇「女清潔工」熱播 華裔製片郭玉珊受鼓舞

郭玉珊表示，「女清潔工」展現了底層亞裔無證移民的故事，希望讓更多人理解無證移民的遭遇，未來將創作更多亞裔相關的作品。（郭玉珊團隊提供）

由加拿大華裔 電影人郭玉珊(Miranda Kwok)製片、法籍柬埔寨裔女星袁艾洛蒂(Élodie Yung)主演的劇集「女清潔工」(the Cleaning Lady)，正在福斯電視台熱映；郭玉珊接受本報訪問表示，這部劇展現了底層亞裔無證移民 的故事，希望讓更多人理解無證移民的遭遇，未來將創作更多亞裔相關的作品。

由加拿大華裔電影人郭玉珊製片、法籍柬埔寨裔女星袁艾洛蒂主演的劇集「女清潔工」，正在福斯電視台熱映。（福斯提供）

「女清潔工」是一部犯罪驚悚劇，改編自2017年阿根廷影集「La Chica Que Limpia」；故事講述了由袁艾洛蒂飾演的柬埔寨醫生Thony，為了被診斷患有罕見致命疾病的兒子來美國求醫，但唯一匹配的骨髓捐贈者退縮，而她的居留身分到期，她只好成為無證客，在拉斯維加斯擔任清潔工；期間她意外目睹一起謀殺案，然後被黑幫招募，利用她的醫療背景幫助黑幫洗清犯罪證據，遊走在道德邊緣的灰色地帶。

郭玉珊表示，「女清潔工」展現了底層亞裔無證移民的故事，希望讓更多人理解無證移民的遭遇，未來將創作更多亞裔相關的作品。（郭玉珊團隊提供）

郭玉珊曾參加「斯巴達克斯：浴血戰士」(Spartacus: Blood and Sand)的編劇工作，2016年參加劇集「地球百子」(The 100)的編劇和製作工作，最終在2020年成為該劇集製作人。

郭玉珊說，「女清潔工」這部劇的視角是亞裔，這給她帶來很大的創作動力，因為南亞裔底層女性作為女主是從未表現過的視角，「女主這樣的南亞裔作為長期被邊緣化的族裔，在這個劇集中首次作為女主意義重大，這對我來說是製作這部劇最大的意義所在。」

由加拿大華裔電影人郭玉珊製片、法籍柬埔寨裔女星袁艾洛蒂主演的劇集「女清潔工」，正在福斯電視台熱映。（福斯提供）

郭玉珊說，這部有關無證移民的劇集激起很大反響，「很多我素不相識的人，都在通過推特和Instagram對我說，感謝製作這部劇，讓亞裔無證移民的故事首次搬上螢幕，因為無證移民的故事通常都是很隱祕的，不為人所關注，也被認為不重要；但這部劇就是要告訴人們，不論無證移民從哪裡來、面對什麼情況，無論人們如何看你，這都不重要；重要的是讓擁有不同看法的人們打開心扉，理解無證移民。」

郭玉珊表示，「女清潔工」的成功讓她感到興奮，未來她將努力創作更多亞裔相關的作品，「現在這部劇在美國每周的觀看量已經達到530萬次，我認為觀眾對更多的亞裔相關故事很有興趣；未來我也將更多地支持亞裔電影 人創作自己的故事，對於亞裔電影人來說，我認為最重要的是展現自己的熱情，跟隨自己的內心，才能創作出最好的作品。」