紐約室內娛樂 射箭、扔斧、密室逃脫 避寒又解壓

參賽者在最後一個關卡失敗的話，將受到彩彈襲擊。(讀者提供)

走出新冠疫情 陰霾，民眾終於可踏出家門重獲社交生活，但因現階段還處在偶爾面臨暴雪暴雨的寒冬氣候，戶外活動受到限制；很多人以為要玩室內活動就得開車到紐約上州或新澤西州有更大空間的區域，但幸運的是，在擁擠的紐約市依然能挖掘到包羅萬象的室內娛樂項目、任君挑選，最重要是好壞天氣都不受影響。

通過室內娛樂項目，久違不見的一大班好友可再次相聚重新熱絡起來，此外還能幫助鍛鍊居家隔離期間已養得懶散的身體，展開全身性的肢體運動，活動筋骨；民眾也能從中放鬆舒壓，也有人首次打卡後迷戀不已，發展成新的興趣愛好，總之好處多多，是步入後疫情時代適合嘗鮮的幾種體驗之一。

●射箭練習場(Gotham Archery)

不喜歡激烈運動的民眾，可嘗試較易上手的射箭項目。(取自Gotham Archery官網)

不喜歡激烈運動的民眾，可嘗試較易上手的射箭項目，雖偏冷門，但好在大多練習場都提供相關課程，就算是完全菜鳥也不怕；以Gotham射箭場為例，第一次去必須報一個小時的入門課，進行15分鐘的指導、45分鐘的射擊練習和遊戲比賽，費用也包括租用弓箭、護手帶等設備，全程都有超過一名以上的導師在旁指導並糾正姿勢。

不喜歡激烈運動的民眾，可嘗試較易上手的射箭項目。(讀者提供)

只有滿十歲的人才能參與課程，但未滿者也可事先查詢，若有成年人全程在旁看守便可參與，往後造訪可直接單獨預約場地及租用設備；晉升為高級玩家後，有興趣發展成長期興趣的人可安排專賣店預約，量身挑選適合的弓箭。出於安全，造訪者必須出示疫苗卡、全程戴口罩 。

導師將教導使用弓箭。(讀者提供)

地址：曼哈頓Allen街73號2樓，NY 10002；布魯克林Baltic街480號，NY，11217。

●扔斧頭酒吧(Bury the Hatchet Brooklyn)

由加拿大傳進美國的競技投擲斧頭運動。(取自Bury the Hatchet Brooklyn官網)

由加拿大傳進美國的競技投擲斧頭運動，讓你遇到生活的不快時不只是坐著喝悶酒，還可以拿起斧頭發洩情緒，把靶子想像成不順心的事物，煩惱通通和斧子一起飛擲出去吧；這裡出售啤酒和葡萄酒，但丟斧頭才是亮點，首次玩家也一樣無需擔憂，現場有專業人士「斧頭師父」(Axe Master)指導、帶動氣氛及確保所有人的安全，參賽者也能與陌生人一起分組比賽，認識更多人。

不少玩家表示，要把斧頭完全嵌入靶子上並不是簡單的事，需要一些手勁跟技巧，但越是這樣才能激起腎上腺素以及勝負欲，感到內心的振奮；每次活動大約一個半小時，期間可報名參加多種遊戲，該項目限制16歲以上的人參與，且18歲以下的人必須有家長監管。

地址：布碌崙 (布魯克林)Noble街25號，NY，11222。

由加拿大傳進美國的競技投擲斧頭運動，可發洩心中不快。(取自Bury the Hatchet Brooklyn官網)

●彩彈密室逃脫(Beat the Bomb)

被評為紐約最佳密室逃脫之一Beat the Bomb。(讀者提供)

被評為紐約最佳密室逃脫之一，雖然遊戲規則全英文，但非常簡單理解，一組四人闖關，是適合團建或破冰認識新朋友的遊戲；前後一共有五個關卡，前四個耗時約十分鐘，每成功闖關就會給額外的事件來拆除最後的「炸彈」，整體非常考驗團隊的默契和溝通合作能力。

在正式進入以前，每人將配有一件防護服，在最後一關卡未成功的話，將面臨彩蛋的噴射，結束以後也提供大家到洗手台清理的時間；不僅如此，還有設置自動的相機拍攝錄影和照片，直接發送到郵箱，給參與者觀看自己的出醜瞬間，用戶體驗滿分。受到疫情影響，參與的民眾也必須出示疫苗卡及配戴口罩。

地址：布碌崙Water街255號，NY，11201。